Útok se odehrál prvního května odpoledne před zraky majitelů jedné ze zahrádek poblíž lomu.

„Seděli jsme s manželem v horní části zahrady, když z lomu vyběhlo stádo srnek. Najednou se ozvaly divné zvuky a jakési kvílení, a tak jsme se šli raději podívat, co se děje. Ze stáda se oddělily čtyři srny, kterým se podařilo utéct. Ta poslední byla ale pomalejší a uvízla u plotu, kam ji německý ovčák natlačil. Roztrhl jí břicho,“ popsala svědkyně události, která si nepřála uvést jméno. Redakce je ale má k dispozici.

Její manžel prý na majitelku - mladou ženu - zakřičel, proč nemá psa na vodítku a je bez náhubku.

„Psa si nakonec žena zajistila a omlouvala se, už to však nebylo nic platné. Zraněná srna se ještě snažila odběhnout do ústraní, ale při pohybu z ní vypadla dvě mláďata. Uhynula jak ona, tak i srnčata,“ dodala.

Pro rodinu to byl velmi nepříjemný zážitek.

„Naše děti naštěstí útok psa na vlastní oči neviděly, ale bohužel se nevyhnuly pohledu na uhynulá srnčata. Byly z toho hodně špatné,“ řekla.

Stráž může psa i usmrtit

Podle předsedy přerovského Mysliveckého spolku Žebračka Jana Beneše, kterého zahrádkáři po incidentu přivolali na místo, byla srna těsně před porodem. Mláďata už totiž byla osrstěná. Život srny i mláďat podle něj vyhasl zcela zbytečně - jen kvůli lidské nezodpovědnosti.

„Pes v honitbě nesmí na volno pobíhat a jeho majitel by měl znát pravidla, jak se chovat. V době, kdy se rodí mláďata, se lidé nesmějí pohybovat mimo vyznačené cesty a neměli by vstupovat ani do porostů, kde hnízdí ptáci. Vzhledem k tomu, že se buduje spousta nových cest, prostoru pro zvěř citelně ubývá,“ shrnul Jan Beneš.

Myslivecký spolek Žebračka už se obrátil na příslušný správní orgán. Ten se věcí bude zabývat.

„V Zákoně o myslivosti je paragraf, který ukládá chovatelům zvířat v zájmových chovech zabezpečit je tak, aby nepobíhala v honitbě. Pokud zákaz poruší, jedná se o přestupek. Protože byla způsobena škoda na zvěři, může uživatel honitby požadovat náhradu po tom, kdo tuto povinnost porušil,“ uvedl Marek Herman z přerovského magistrátu, který má na starosti státní správu myslivosti.

Majitelé by měli mít zejména v období vyvádění a kladení mláďat psa, se kterým vyrazí do přírody, trvale pod dohledem - a měl by umět reagovat na jejich povely.

„V určitých případech může myslivecká stráž psa, který prokazatelně pronásleduje a uštve zvěř, i usmrtit. Zejména pokud se nejedná o psa loveckého plemene,“ konstatoval.

Přestupkové řízení ale může vést magistrát jen proti konkrétním osobám a identifikaci majitelů útočícího psa ztížilo povinné nošení roušek. „Pokud by měl někdo informace o pohybu zatím neznámých osob, které 1. května na Žernavé doprovázel německý ovčák, ať se obrátí na magistrát města Přerova, pracoviště státní správy,“ žádá Marek Herman.

V jarních měsících by měli být podle jeho slov zvýšeně opatrní i řidiči motorových vozidel - lesní zvěř se totiž stahuje do polí za potravou a může se stát snadno obětí jejich rychlé jízdy.