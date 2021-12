„Tvrdí se, že v roce 1893 udělali první lyže v Krkonoších, konkrétně truhlář Soukup, ale je dokázáno, že už o tři roky dříve, v roce 1890, si hajný Karl Palezcek ve Schwarzenberských službách vyrobil první lyže nejen na Šumavě, ale i v Čechách, a jako první s nimi zdolal Smrčinu. Popisuje, že nahoru to jakžtakž šlo, ale dolů to bylo strašné,“ vylíčil Kintzl, jehož jméno znají dobře nejen příznivci seriálu Policie Modrava.

Dodal, že tvrzení podporují paměti Oto Paleczka, který byl vnukem prvního tvůrce lyží. Dědeček mu to vše vyprávěl a on to zaznamenal. Potvrdil to i prapravnuk Raimund Paleczek, od něj má Kintzl i fotku Karla Paleczka, která bude předlohou dřevěné sochy, jež tuto památeční událost bude připomínat.

„Šumava má i další prvenství. Už v roce 1911 zde byl v rámci seveřanských her Českého ski klubu Plzeň pořádán první závod ve sjezdu z Pancíře. Dalším je to, že se tu jel první závod ve slalomu, který sem v roce 1923 přivezli plzeňští bratři Langové, průkopníci lyžování. Slalom se jel na Železné Rudě od Belvederu. Tato tři prvenství chceme příští rok, až sochu odhalíme, připomenout, aby se vědělo, že i na Šumavě se psaly dějiny lyžování,“ uvedl známý Šumavák a dodal, že socha bude stát na Pancíři, kde se každoročně koná sjezd v historických kostýmech.

Padesát tisíc korun

Potřebné finance už jsou vybrány. „Když s tím Emil Kintzl přišel, hned jsme se toho chytili, myšlenka se nám moc líbí. Nenásilnou formou jsem vyhlásil sbírku a díky členům oddílu a jejich blízkým jsme již dali dohromady potřebnou částku na sochu, která činí zhruba 50 tisíc korun,“ řekl Deníku předseda SK Sokol Špičák Petr Pohanka s tím, že by se mu moc líbilo, kdyby se odhalení sochy spojilo například s výroční členskou schůzí klubu na Pancíři.

Sochu bude vyřezávat David Fiala, jeden ze žáků známého velhartického řezbáře Karla Tittla. „Potěšilo mě, že jsem byl osloven. Lyžaře vyřežu z dubového dřeva, které vydrží venku nejdéle. Dub si sám v lese vyberu, aby byl opravdu kvalitní,“ informoval řezbář, který žije přímo pod Řípem.