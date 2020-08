„Už pár týdnů se na pravé části Kozince kolem celého břehu objevují mrtvé ryby, na březích hnijí, jsou tam i jejich kostry a celkem velké, 60 až 70 centimetrů,“ napsal redakci Pavel Kopel.

Poprvé se o tomto zmínil na sociální síti v neděli. „Dnes v 19.55 z protějšího břehu ze strany od Olzy rána, voda letěla do vzduchu v obrovském kruhu, pak ještě chvíli pěnila. Po chvíli jsem v dáli zaslechl smích nějakého mladíka. Je to tam ráj pytláků, ale tento styl zábavy už je trochu extrém. Stačí se tam projít po prostřední cestičce dozadu… všude šupiny, kostry, hnijící maso a čerstvě mrtvé ryby,“ popisuje situaci u vodní nádrže, která vznikla vlivem poklesů po těžbě a je dnes z větší části rybářským revírem. Někteří čtenáři tohoto příspěvku na facebook umístili i fotografie mrtvých ryb. Zda jsou skutečně z tohoto místa, nelze zjistit.

Rybáři budou Kozinec více sledovat

Redakce informace předala lidem z karvinské organizace Českého rybářského svazu. Předseda místní organizace Roman Martinek Deníku řekl, že dosud o něčem takovém neslyšel. „To je zajímavé, protože ze strany od řeky Olše není rybářský revír, tam to mají myslivci, a je tam špatný přístup. Každopádně o tom budu informovat rybářskou stráž a hospodáře, aby si na tu oblast pořádně dohlédli,“ uvedl Martinek. Dodal, že pokud v místě skutečně někdo hází vody výbušniny, je to záležitost pro policii. „Pokud něco zjistíme, ihned to oznámíme policii,“ dodal Roman Martinek.

Redaktor Deníku na začátku týdne vyrazil na místo a setkal se tam z lidmi z rybářské stráže, kteří tam přijeli na popud předsedy Romana Martinka. „Trochu jme to prošli, ale nic mimořádného jsme nezpozorovali. Nějaká leklá ryba se vždycky najde, ale to je přirozený úhyn. Každopádně ty ryby nevypadají roztrhané jako po výbuchu,“ řekl jeden z členů rybářské stráže.

Docela se informaci o takovém způsobu loni nebo zabíjení ryb divili. „Žádné podobné zprávy nemáme ani od místních rybářů. Ani těch pytláků tady moc nemáme. Je to zvláštní. Navíc na ten břeh, který jde podél toku Olše, je velmi špatný přístup. Je možné, že ty rány šly až od Olše, kterou od Kozince vpravo dělí pruh rákosí, potom val a pak už je koryto řeky,“ dodal.

Rybáři každopádně chtějí dění na březích Kozince v nejbližší době pozorně sledovat.