Jihlavsko je v poměru k počtu obyvatel třetím okresem nejvíce zasaženým koronavirem v republice. Ze sto tisíc osob je dvaadvacet nakažených. O uplynulém víkendu tam přibyly čtyři nové případy Covid-19

Přísnější opatření se týkají obyvatel celého Jihlavska. „Budou vyžadovány především v prostředcích MHD nebo u kadeřnic, kosmetiček a pedikérek. Dále také ve velkých obchodech a nákupních centrech v okrese Jihlava, ve všech zdravotnických zařízeních, v sociálních službách a všude tam, kde je běžný kontakt na vzdálenost metr a půl a nižší,“ vyjmenovala jihlavská primátorka Karolína Koubová.

Veřejnost toto rozhodnutí tvrdě kritizovala. Na facebooku Jihlavského deníku několik čtenářů na rovinu napsalo, že nosit roušky stejně nebudou. „S příchodem koronaviru odešel zdravý rozum a mám dojem, že hodně daleko,“ napsala například Petra Svobodová. Šlo o jeden z mírnějších komentářů.

V pondělí odpoledne jednala i krajská pracovní covid skupina, kterou svolal náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Kromě návratu červeného stanu před Nemocnici Jihlava a posílení zdravotníků o další odběrovou sanitku hejtmanství po jednání potvrdilo, že kapacita odběrových míst všech krajských nemocnic je dostatečná.

Navíc je možné kapacity rychle navýšit. „Pokud by nastala hraniční situace s násobnou potřebou testování, omezíme testování pro firmy nebo na omezenou dobu omezíme testování samoplátců,“ předeslal Novotný. Ze sto třiasedmdesáti testů provedených v pondělí na Vysočině však nebyl ani jeden pozitivní.

Na koupaliště s rouškou

Restaurace zůstávají v běžném režimu. „Zavedení opatření ve firmách a na ostatních úřadech je v kompetenci vedení firem a úřadů,“ dodal mluvčí radnice Radovan Daněk. Roušky naopak budou povinné na hromadných veřejných akcích a na koupalištích. Například v Lukách nad Jihlavou proto uvažují také o tom, že koupaliště pro letošek definitivně zavřou.

Tam už museli o víkendu zrušit pár hodin před zahájením Festival minipivovarů Jihlavska, který měl být také Dnem mikroregionu. „Zvažoval jsem, jestli je lepší přivést do rizika spoustu lidí, kteří o tom nebudou vědět, nebo oželet jednu akci,“ vzpomněl v pondělí starosta Viktor Wölfl s tím, že zrušení akce zpětně hodnotí jako správný krok.

V Lukách je zatím jeden potvrzený nakažený člověk, výsledky testů dalších osob budou známé v úterý odpoledne. „Člověk, který chodí do práce, nakazí se a nenechá si to pro sebe, si zaslouží poděkovat,“ uvedl starosta, který se o případu dozvěděl neoficiální cestou. A stejně tak řada dalších obyvatel městyse. „V neděli ráno to bylo na městečku jako po vymření,“ doplnila místostarostka Lada Salátová.

V Lukách čtyřiadvacet hodin z důvodu koronaviru nefungovali ani hasiči. „Dezinfikovali hasičárnu a čekali na výsledky jednoho ze svých členů. Byl negativní, tak opět fungují,“ řekl Wölfl. Do karantény se v Lukách dostala i masérka. Objevila se nepotvrzená informace o prvním nakaženém také v Kamenici. Starosta Eva Jelenová se k situaci nechtěla vyjadřovat, blížící se pouť by však být ohrožena neměla.

Přímo v Jihlavě je zatím deset nemocných. „Podle hygieniků se dá čekat další nárůst nemocných. Proto se krizový štáb usnesl o znovuzavedení povinnosti nosit roušky v některých veřejných zařízeních a ve službách,“ doplnil mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

JeníCov-20 hledá nové logo

Větrný Jeníkov, který je jedním ze tří ohnisek nákazy koronaviru v České republice, hlásil v pondělí osmnáct nakažených.

Zdroj: Facebook/Větrný Jeníkov,L. SvobodováNa facebooku berou zástupci městyse vše s nadhledem, říkají si JeníCováci. Na sociální síti se dokonce objevila soutěž o nové logo, které bude obsahovat zkratku JeníCov-20. Na internetu to vzbudilo rozporuplné reakce. „Myslím, že jsme všichni na jedné lodi. Každý z nás je nějak postižen celou situací, kterou nikdo z nás nezavinil. Omlouváme se všem, které uráží, že se snažíme celou situaci odlehčit a hledat i to málo, co může být pozitivní. Děláme vše pro to, abychom se mohli co nejdříve vrátit do normálního života. A humor může mnohým lidem pomoci," reagovali zástupci městyse na kritické ohlasy.

Riziko tam lidé vnímají, stejně jako v okolních obcích. „Přežili jsme první vlnu, tak bychom měli už mít rozum,“ řekl v minulém týdnu starosta nedalekého Úsobí Karel Kameník.

V pondělí odpoledne zrušila Vysoká škola polytechnická Jihlava letní promoce naplánované na úterní a středeční den. „Vedení vysoké školy přistoupilo k tomuto kroku kvůli možnému riziku nákazy koronavirem,“ řekla Vendula Marešová z kanceláře rektora „Absolventům nabídneme náhradní termín. Je zde i možnost vyzvednout si diplom na studijním oddělením bez účasti na promoci,“ doplnila prorektorka pro studium Jana Borůvková.

O zrušení naopak nechce ani slyšet ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava Marek Hovorka. „Zrušení čtyřiadvacáté Ji.hlavy pro nás nebylo a není variantou,“ ujistil v pondělí. Již dříve vysvětlil, že organizátoři pracují s několika scénáři vývoje situace. Je mezi nimi i takový, že bude na přelomu října a listopadu platit úplný zákaz vycházení.

Situaci sleduje i ředitelka Cityparku Eva Blažková. „Jsem v kontaktu s vedoucí protiepidemiologického oddělení v Jihlavě,“ uvedla pro Deník.