Důvodem prý mohou být nedávné výkopy u chaty lyžařského spolku. „Byla to zřejmě reakce na to, že jsme si dovolili po kousku pozemku pana Hrtúse kopat hromosvod,“ přemítá tajemník Lyžaře HB Pavel Vávra.

„Ten jsme ale nutně potřebovali s ohledem na bezpečnost naší chaty. Byl to opravdu jen takový malý kousek výkopu, který nic neznamenal,“ přidává se předseda lyžařů Aleš Kadlec.

Farmář to potvrdit nechtěl. Jak ale v rozhovoru pro Deník nastínil, problémy mezi jím a spolkem jsou dlouhodobé. „K balíkům se nebudu vyjadřovat, nezlobte se. Na věci ale musíte vždy koukat ze dvou stran. Nic není černobílé. Já bych byl ochotný se domluvit, ale oni nechtějí,“ hájí se Miroslav Hrtús.

Dokonce už byla připravená nájemní smlouva, a to jak se spolkem, tak městem Havlíčkův Brod, a schylovalo se k zakopání válečné sekery. „Město se k tomu postavilo velice vstřícně, mělo uhradit velký podíl a souhlasilo s tím i užší vedení Lyžaře. Zbývalo jen, aby to schválila členská základna. Ta to ale shodila ze stolu, takže k podpisu nedošlo,“ svěřuje se Hrtús.

Neklapl ani případný odprodej pozemků. Vše tak vygradovalo až k soudu. „Původně jsem říkal, že ho neprodám, ale pak jsem si to rozmyslel. Nabídl jsem jim nějakou cenu, která je podle mě reálná, ale neakceptovali ji. Všechny dohody už padly, takže nezbývá, než vše řešit u soudu,“ líčí Hrtús.

První stání bude v polovině října. „Koupil jsem nemovitost, řádně z ní platím daň a nejde, aby ji někdo bezplatně užíval. To nejsou žádné naschvály. Já už zkrátka nemám jinou možnost, než si bránit svůj majetek,“ krčí rameny Hrtús.

Hřísné peníze

Lyžaři to ale vidí jinak. „Dozvěděl jsem se, že pan Hrtús nám ten kousek pod chatou nabízí za 350 tisíc korun. Na to ale nikdy nepřistoupíme, abychom mu za takovýto malý pozemek dávali tak hříšné peníze,“ oponuje Kadlec. „Nabízeli jsme mu tisíc korun za metr čtvereční, ale nevzal to,“ dodává Vávra.

Košer podle nich nebyla ani kupní smlouva. „Pan Hrtús nám už třetí rok blokuje lyžování. Nemůžeme spustit vlek pro veřejnost, protože neoprávněně koupil pozemky, na které jsme měli mít předkupní právo. Polovinu chaty, příjezdovou cestu a horní část vleku tak máme na jeho pozemcích. Vše teď řeší naši právníci,“ komentuje situaci Vávra.

„Součástí kupní smlouvy byly věci, které s vysokou pravděpodobností jejím předmětem být neměly. Prodávaly se tam totiž pozemky pod stavbami a v tomto případě je prodávající povinen je nejprve nabídnout vlastníkovi,“ vysvětluje starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

V tomto případě tak na pozemky pod chatou měl mít předkupní právo Lyžař HB a pod vlekem pak Technické služby Havlíčkův Brod. „Právě proto se teď domáháme zneplatnění této kupní smlouvy,“ doplňuje Tecl.

Rozhodne soud

„Mrzí mě to. Jsem člověk, který se vždy snaží najít nějaký kompromis, ale tady to bude muset nejspíš rozhodnout opravdu až soud,“ posteskl si Tecl. „Určitě se budeme snažit s panem Hrtúsem nějak domluvit. Záleží nám na tom, aby se na Vysoké lyžovalo,“ podotýká.

Miroslav Hrtús pozemek, na kterém vlek stojí, koupil před třemi lety. Už tehdy bylo podle jeho slov jasno o ukončení nájemní smlouvy s Lyžařem. „V březnu 2018 měli odstranit veškeré zázemí, přípojky a pohonné jednotky, jinak měli zaplatit smluvní pokutu. Je to už přes dva roky a já nedostal ani korunu. Tak kdo je v právu?“ ptá se farmář.