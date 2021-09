Mladou ženu převezli záchranáři do bohunické fakultní nemocnice. „Měli jsme v péči mladou ženu, s podezřením na těžká zranění jsme ji po ošetření převezli na urgentní příjem do Bohunic,“ přiblížila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

K dispozici mají policisté fotografii muže. Kriminalistům by svědek mohl poskytnout cenné informace. Pachatel na ženu zaútočil na lávce spojující park s areálem IBC. „Kriminalisté uvítají případná svědectví řidičů jedoucích krátce před 15. hodinou po ulici Koliště či záznamy z palubních kamer jejich vozidel, které mohly zachytit událost,“ uvedl Šváb.

