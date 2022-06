Čtyřčlenná rodina rázem přišla o střechu nad hlavou, i všechny osobní věci. Nezůstalo jim nic, než to, co měli právě na sobě. Všichni i s babičkou, dvěma psy a třemi kočkami, stačili včas před plameny utéct a zachovat si holý život. Králík, křeček a strašilky už takové štěstí neměli. Hořící peklo je uvěznilo. Sousedé a další lidé z okolí ale projevili za jediný týden od události obrovskou solidaritu. Rodina má tímto znovu šanci, že se do domu třeba už na zimu vrátí.

„Stalo se to minulou středu 18. května před 18. hodinou. Seděli jsme u televize s manželkou, která má zlomenou nohu, dcerou i babičkou. Najednou se ozvala obrovská dutá rána. Mysleli jsem, že něco velkého spadlo, vyběhl jsem se podívat, co se stalo, ale nikde nic neviděl. Při kontrole dětského pokoje jsem si všiml kouře za postelí a najednou vyšlehly plameny. Nejprve jsem chtěl oheň hasit dekou, ale pud sebezáchovy, nebo strážný anděl mě včas zarazil, a tak jsem radši doběhl pro hasicí přístroje. Jenže mezitím se oheň rozšířil tak moc, že veškerá snaha byla marná. Přitom mi ohořely vlasy, obočí a částečně chlupy na ruce, kterou jsem se snažil mířit hadicí hasicího přístroje do ohniska požáru. Naštěstí bez popálenin, nebo jiného zranění,“ popsal událost František Čermák.

I tak se při zásahu nadýchal jedovatých zplodin a i s dcerou následně skončili v péči lékařů. „Kdyby se to stalo o pár hodin později, pokud bychom spali, z domu by asi nikdo z nás živý neunikl,“ soudí muž.

Oheň se šířil neuvěřitelně rychle

Takhle prchali všichni, manželka se zlomenou nohou, špatně se pohybující babička, dva zmatení psi a tři vyděšené kočky. „Oheň se šířil neuvěřitelně rychle. Snažili jsme se ještě s dcerou vrátit i pro další zvířata, doklady, peníze, mobily, počítač, ale všude už byl obrovský žár a plno kouře. Nebyla šance. Byl to hrozný fofr. Nikdy bych nevěřil, že zděný dům může tak rychle hořet,“ popsal majitel domu. Stejně jako ostatní rodinní příslušníci, mohl po příjezdu profesionálů jen pasivně sledovat zkázu domova, který hasiči alespoň zčásti zachránili.

„Obvodové zdivo zůstalo, vše ostatní, včetně střechy, oken, omítek, podlah i stropů je potřeba udělat nanovo. Vše záleží i na statikovi, který rozhodne, zda je stavba neporušená a budeme ji moci nadále užívat,“ říká majitel domu.

Před barákem tak zůstali Čermákovi stát jen s holýma rukama, všechno ostatní shořelo nebo to zničila hasební voda. „Co jsme celý život budovali, je pryč,“ konstatuje s pláčem v hlase šestapadesátiletý František Čermák.

Stejně jako jeho žena, dcery i babička, která byla u katastrofě přítomna, jsou i tak vděčni osudu, že zůstali naživu a nesmírné si váží pomoci okolí. „Mobily a nabíječky používáme všichni. Může se to stát komukoli z nás. Ale nikomu bych to nepřál. Nikdy nepřestaneme být vděční za to, jak nám lidé pomohli. Sousedé nás okamžitě ubytovali. Protože je potřeba dům především vyklidit a odvézt všechen odpad a otlouct omítky, přihlásilo se mi už asi deset lidí, kteří jsou ochotni nám zadarmo pomoci,“ popsal s dojetím František Čermák.

Nejen sousedé pomáhají ve veřejné sbírce

O tom, že osud rodiny s dvěma studujícími dcerami, kterým nezbyl doslova ani hrnek, není lidem lhostejný, svědčí i veřejná sbírka, do které lidé od prvního dne posílají potřebné finanční prostředky.

„Pojišťovna nám nějakou škodu nahradí, ale je potřeba jednat už teď. Jen odvoz odpadu je velmi nákladný a stejně tak stavební materiál. Pojišťovna už nám proto poskytla zálohu a stejně tak se na nás složili ve švermovské škole, kde manželka pracuje a pomáhá nám i můj zaměstnavatel. Všem proto patří náš obrovský dík,“ uzavřel František Čermák.

Veřejná sbírka na zmírnění následků po požáru rodinného domu v Kladně-Švermově. Transparentní účet na pomoc rodině Čermákových: 4748647013/0800