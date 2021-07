Brněnský strážník na pomoci v Mikulčicích: Nevěřil jsem vlastním očím

Po příchodu na zdevastovaný hřbitov v Mikulčicích mu naskočila husí kůže. Právě zážitek z něho považuje brněnský strážník Daniel Hrubý za to nejhorší, co za tři dny strávené pomáháním v tornádem poničených Mikulčicích viděl. „Viděl jsem, že z celého hřbitova zůstalo stát jen pár náhrobních kamenů a zbytek popadal nebo byl zničený, včetně uren, které se nacházely v celém okolí,“ popisuje muž, který do obce vyrazil pomáhat v sobotu ráno.

Brněnský strážník Daniel Hrubý pomáhal v Mikulčicích s odstraňováním škod po řádění tornáda. | Foto: Se souhlasem Městské policie Brno

O řádění tornáda se Hrubý dozvěděl, když ve čtvrtek večer přijížděl s manželkou a dcerou domů ze zahrady. Rozhodnutý vyrazit byl hned následující den ráno. „Už v pátek dopoledne mi zavolal vedoucí jednotky, že obvolává lidi, kteří by byli ochotní vyrazit na místo. Má odpověď byla jednoznačné ano. Na místo jsem vyjel v prvním turnusu, v sobotu v šest ráno z Brna,“ přibližuje strážník. Záchranářka Hüblová: Občas odjedu s kamarádkou pryč do polí, kde si popláčeme Přečíst článek › Už podle prvních fotografií na internetu věděl, že se jedná o obrovskou tragédii. „Ale po příjezdu na místo jsem nevěřil vlastním očím a situace tam byla ještě emotivnější,“ přiznává devětadvacetiletý muž. Nejdřív pomáhal odklidit stromy popadané na cestu, později zpřístupňovat konkrétní budovy. Vše o tornádu na jihu Moravy čtěte ZDE Zároveň se s kolegy proměnil v poskytovatele první pomoci dvou místním se zraněními. Už druhý den se pak přeorientoval na provizorní zastřešování domů, případně stavění nových střech v místech, kde to bylo možné. Při pomáhání se Hrubý snažil vypořádat s vysokými teplotami, které všechny tři dny panovaly. Zvlášť na střechách, kde nebyl stín, byla vedra nepříjemná. „Přitom jsme si ale přáli, aby nezačalo pršet, protože spousty střech nejsou dodnes zabezpečené proti zatékání a v tom případě by mohly vzniknout další škody na už tak dost poničených domech,“ poznamenává muž. Vzájemná pomoc Za tři dny v Mikulčicích Hrubého nejvíc překvapily lidskost, ochota vzájemně si vypomáhat a solidarita. „Jak se lidé semkli, navzájem si pomáhali a všichni táhli za jeden provaz s jasným cílem: Pomoci ostatním, kteří to opravdu potřebují. Chci vyzdvihnout pomoc ve formě materiálu, finančních sbírek a dalšího, kterou lidé organizují napříč celou republikou,“ říká strážník, který u brněnské městské policie působí osmým rokem. Aktuálně je součástí pořádkové jednotky. V obcích zasažených tornádem číhá nebezpečí. Statik: Pozor na náhlý pád budov Přečíst článek › Negativně jej překvapil pouze ničivý přírodní úkaz. „Jak dokáže být příroda nelítostná a krutá,“ zmiňuje a zároveň katastrofu přirovnává k povodním, které v minulosti Českou republiku několikrát silně zasáhly.

