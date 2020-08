„Nic horšího nikdo z nás, co v Bohumíně žijeme, nepamatuje. Je to naprosto šílené, co se stalo,“ řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Třináctipatrový panelový dům, ve kterém hořelo, patří stejně jako většina zdejších panelových domů, městu. „Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich máme nějaké informace. V inkriminovaném bytě bydlela rodina delší dobu. Podle našich informací nestály za tragédií sousedské spory, ale spíše rodinné problémy,“ řekl Bruzl.

Kategoricky odmítl možnost, že se jednalo o rodinu romskou, jak některá média pár minut po tragédii uváděla. „Z drtivé většiny se nejedná o žádné etnikum, byli to zástupci majority. V bytě v žádném případě nebydlelo všech jedenáct lidí, kteří zemřeli. Jednalo se o rodinou oslavu, na kterou zřejmě přišel i host, který tam nebyl zván, a oslava skončila tragicky. To ale spekuluji a spíše bych tyhle soudy přenechal zástupcům Policie ČR, která celý případ vyšetřuje," uvedl Bruzl.

Muže zadrželi strážníci. Byl opilý?

Potvrdil informaci, že muže – účastníka oslavy – zadrželi městští strážníci, kteří ho následně předali Policii ČR. Na sociálních sítích se debatuje o tom, že muž byl pod vlivem alkoholu. „Pokud to bude skutečný pachatel toho hrůzného činu, budeme vědět, o koho jde. On neměl k domu ani bytu žádný vztah, ale měl vztah k rodině, která v bytě bydlela," řekl Igor Bruzl.

Podle informací Deníku se žhář měl před čtrnácti dny rozejít s přítelkyní, která se do inkriminovaného bytu přestěhovala za synem a vnukem. „Opravdu to v této chvíli nechci a ani nemohu komentovat,“ sdělil Bruzl s tím, že rodina nepatřila k nájemníkům, se kterými byly vážnější problémy. „Někdy v říjnu máme evidovanou stížnost sousedů, důvodem byl štěkající pes. Byly tam i některé podněty městské policii, ale nešlo o nic, co by vybočovalo z běžného průměru," pokračoval Bruzl.

Město Bohumín všem nájemníkům domu nabídlo náhradní ubytování. Termín, kdy se vrátí do svých domovů, je ale zatím z pochopitelných důvodů nejasný. Horní část domu je nyní neobyvatelná. „Byt, kterého se dotkl požár, je totálně zničený. Tam se v podstatě nedá využít nic," uvedl Bruzl.

Dodal, že další byty v panelovém domě nejsou zasaženy zevnitř, ale společná chodba je v podstatě neobyvatelná. „Na chodbách stojí voda, která odtékala z horních pater přes stupačky s elektřinou a plynem,“ řekl Bruzl. Nájemníci z nižších pater si v doprovodu policie mohli odnést z bytů věci, budou v nich moci podle uvážení i zůstat, ale zatím bez elektřiny. Dům muselo po požáru opustit asi 150 lidí, většina z nich našla náhradní bydlení u známých či příbuzných. „Zajišťovali jsme ubytování pouze pro dva nájemníky. Jeden byl z nižšího patra a neměl kam jít, druhý se vrátil později po ošetření z nemocnice,“ prozradil Bruzl.

Zopakoval, že město Bohumín se s takovou tragédií setkalo poprvé. „Děláme všechno pro to, aby se její dopad na pozůstalé a jejich rodiny, pokud možno, co nejvíce minimalizoval,“ dodal Bruzl. Sobotní podvečer se však i tak zapíše do bohumínské historie černým písmem.

K TÉMATU

8. 8. 2020

Zdroj: Deník / Lukáš KaboňCO SE STALO?

Požár vypukl v panelovém domě v Nerudově ulici v části Nový Bohumín, konkrétně v 11. patře. Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo přímo v bytě. Dalších pět lidí poté, kdy se snažili před ohněm uchránit skokem z oken domu. Během požáru bylo navíc deset lidí zraněno, včetně dvou hasičů a policisty.



KDO POŽÁR ZPŮSOBIL?

Strážníci bohumínské městské policie zadrželi hned po požáru jednoho podezřelého člověka. Právě on měl údajně byt pomocí dosud neznámé hořlaviny zapálit.



MOTIV ŽHÁŘE? Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Rodinné neshody. Požár měl podle informací Deníku zapálit bývalý partner ženy, která v bytě bydlela u svého syna. V bytě se konala rodinná oslava, na které mělo být minimálně jedenáct lidí. Zda se někomu z rodiny podařilo z bytu uniknout, zatím není jasné.



TRAGÉDIE

Pokud jde o počet mrtvých při požáru v Česku, jedná se o největší tragédie od roku 1990. Dosud nejtragičtější událostí tohoto druhu byl požár drážní budovy u pražského nádraží Florenc, při němž v říjnu 2010 zemřelo devět bezdomovců. Mezi nejhorší požáry v historii se pak řadí požár z listopadu 1984, při němž v Ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách zahynulo 26 chovanek.



MOŽNÁ ČASOVÁ OSA TRAGÉDIE V BOHUMÍNĚ

17.00: Kolem páté hodiny vchází do domu pravděpodobný pachatel.

17.00 - 17.45: V dosud blíže nespecifikovaném čase polévá vstupní dveře do bytu hořlavinou a zapaluje je.

17.48: Operační středisko dostává oznámení o požáru

17.50: Na místo vyrážejí hasiči ze stanice v Bohumíně

17.51: Na místě je jako první hlídka Městská policie Bohumín. Zatýká možného pachatele

17.54: Doráží první jednotka hasičů z Bohumína

18.00: Mohutný požár rychle zachvátil celý byt. Pět lidí před strachem z plamenů skáčou z okna bytu

20.00: Hasiči dohašují rozsáhlý požár

Tragédie v Bohumíně: v slzách je celá země

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vodrák:

„Moravskoslezský kraj dá pozůstalým po tragickém požáru v Bohumíně na Karvinsku 100.000 korun, částku 50.000 korun dostanou zranění. Finančně by jim měl pomoci také stát.“

Místopředsedkyně vlády Aleny Schillerová:

Viděla jsem na tu tragédii a vlastně tu hrůzu, jsem z toho naprosto zdrcená. Do Bohumína přijede zástupce Probační a mediační služby ČR. Bude poskytovat pomoc pozůstalým. Bude jim radit, jak postupovat, a v pondělí hned zasedá probační a mediační služba, která vlastně spravuje fond na oběti pro pozůstalé po trestných činech, protože víceméně je už hodně pravděpodobné, že to byl žhářský čin. Je jasné, že jim ztrátu blízkých nikdy vynahradit nemůžeme," doplnila. První peníze by se podle ní k lidem mohly dostat velmi rychle.

Premiér ČR Andrej Babiš:

Neuvěřitelné neštěstí v Bohumíně. Podle prvních zpráv zemřelo při požáru paneláku 11 lidí. Je mi to strašně líto. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Právě jsem mluvil s Jan Hamáček, dovolte mi poděkovat všem zasahujícím týmům za jejich obětavost a okamžité nasazení.

Šéf ODS a poslanec Petr Fiala:

Tragédie v Bohumíně je o to větší, že při ní zahynulo i několik dětí. Mé myšlenky jsou s těmi, kteří dnes přišli o své blízké.

Starosta Orlové Miroslav Chlubna:

Sousední Bohumín zasáhla neskutečná tragédie, při níž přišlo o život 11 lidí, a další byli zraněni. Požár bytového domu v Nerudově ulici se zapíše do paměti celého národa. Starostovi Petru Víchovi jsem vyjádřil soustrast a současně nabídl pomoc. Kdyby cokoliv Bohumínští potřebovali, Orlová je jim ochotná okamžitě pomoci.

Biskupové ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz a Martin David:

Bolestně nás zasáhla zpráva o tragickém požáru v Bohumíně, při kterém zahynulo 11 osob včetně dětí. V modlitbě pamatujeme na oběti neštěstí, na jejich rodiny, blízké, všechny zraněné a zasahující hasiče, záchranáře a policisty. K modlitbě za oběti a pozůstalé vybízíme také věřící naší diecéze.

Lídr KSČM pro krajské volby Josef Babka:

Smrt nevinných lidí a zvláště dětí činem třetí osoby, kterou se mi nechce označit ani za člověka je hrozná a ničím odůvodnitelná. Ani vyslovení soustrasti a okamžitá pomoc pozůstalým nemůže zmírnit bolest těch, co ztratili své nejbližší. Přesto ji budou potřebovat a jsem přesvědčen v solidaritu nás spoluobčanů, města i kraje. Zraněným přeji brzké uzdravení z tohoto hrůzného činu jak na těle i duši. S hlubokou účasti.