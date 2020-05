Do školních lavic Základní školy v Radomyšli v pondělí 25. května po nucené odmlce zasedlo více než 50 dětí z prvního stupně. Děti nastoupily až po deváťácích, kteří se už dva týdny připravují ve škole na přijímací zkoušky, které je čekají v začátku června.

Žáci ZŠ v Radomyšli | Foto: Foto: Alena Šrámková

Děti se do školy těšily a to hlavně na kamarády a na aktivity a změnu v denním režimu vůbec. Nucená přestávka zaskočila nejen je, ale i pedagogy. „Pracujeme z domova, děti pravidelně odevzdávají požadované úkoly i s přílohami do systému, i pro nás v tom bylo hodně nového,“uvedla ke způsoby výuky na dálku třídní učitelka první třídy Ivana Třeštíková. Z její třídy dorazilo v pondělí do školy

15 dětí a k tomu přibyl i jeden nový žáček. Dalších osm dětí pokračuje ve výuce na dálku.

První den byl naprosto netradiční, ale připomínal v mnohém začátek školního roku v září. Děti zářily štěstím, že zase vidí kamarády, se kterými se narychlo rozloučily v březnu a těšily se na to, co přijde. „Já nemohla ani dospat,“ prohlásila Nikolka Steiberová z první třídy.

Dokončit učivo, zpracovat a opakovat již naučené, to čeká děti v čase do konce června.

Tak jim přejme hodně úspěchů, pak přijdou letní prázdniny.