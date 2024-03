Znovu a líp v podání Scény (stále) mladých ze Strakonic

autor externí

On je známý spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Ona je jeho manželka a už toho má dost. Vše nevyhnutelně směřuje k rozvodovému řízení. Ale co by se stalo, kdyby ti dva smazali dvacet let manželství a začali úplně znovu a od začátku?

Znovu a líp, to byla premiéra divadelního představení, se kterým se v úterý 27. února ve strakonickém domě kultury představila Scéna (stále) mladých při DS Čelakovský Strakonice. | Foto: Se svolením MěKS Strakonice

