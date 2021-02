Meteorologové hlásí oteplení, a tak jsem se vydal na pravděpodobně poslední procházku a focení se sněhem.

Štěkeň. | Foto: Jan Malířský, Strakonice

Snímky zachycují zámek ve Štěkni, který z původní tvrze v letech 1664–1665 přestavěli tehdejší majitelé panství Losyové z Losinthalu. Jedním ze členů tohoto rodu byl také hrabě Jan Antonín Losy z Losinthalu, loutnista a hudební skladatel evropského významu, který se na zámku narodil. Ten zde nechal vybudovat (Losyho, či Velký) koncertní sál s prostorovou malbou, který dnes nese jeho jméno. Když zemřel Adam Filip, poslední hrabě Losy z Losinthalu, získal jej roku 1781 od jeho vdovy Josef Mikuláš Windischgrätz.

Dne 4. září 1922 byl zámek prodán Ústavu anglických panen. Kongregace Anglických panen na zámku zřídila dívčí školu s internátem. Děvčata se učila francouzštině, angličtině, němčině, ženským ručním pracím, hře na klavír a na housle a zpěvu. Při učilišti fungovala dětská opatrovna. Kongregaci byl na konci 40. let zkonfiskován. Poté zde do roku 2001 fungoval domov důchodců, od roku 1990 byl zchátralý zámek vrácen kongregaci. Nastěhovalo se do něj devět řeholnic.

Od té doby je snaha zámek opravovat. Je zde možná také prohlídka zámku s výkladem. Součástí je památný pokoj Karla Klostermanna, šumavského spisovatele, který zde strávil posledních pár let života a roku 1923 zde zemřel.

K zámku přiléhá též velký anglický park. Je přístupný pro širokou veřejnost a zejména v jarních a letních měsících je zde strávený čas velmi příjemný. Můžete se posadit pod památné, téměř 300 let staré Duby Plazivé, pod kterými seděl i František Josef I. při svém pobytu na zámku. Původní park dnes již protíná silnice, takže jeho druhá polovina (táhnoucí se téměř až k řece Otavě) je dnes již málo udržována avšak zavede vás až k jezu, kde je v létě možnost krásného koupáni.

Zámek dnes také nabízí možnosti ubytování.