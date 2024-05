Příroda a její mocná ohromující tvořivá síla byla na naší planetě Zemi mnohem dříve než lidstvo samo. My lidé jsme zde pouze na chvilkové návštěvě. Od raného dětství bychom měli naše děti vést k respektu a kladnému vztahu k tomuto jedinečnému světu kolem nás.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Attila Racek

Přírodní zážitky a prožitky jsou pro ty nejmenší děti to nejcennější, co jim můžeme my dospěláci dát. Každý rok na jaře mají děti z MŠ A.B. Svojsíka Strakonice možnost na vlastní oči sledovat fascinující proměnu z hmyzí říše. Na každé třídě denně pozorujeme rostoucí housenky Babočky Bodlákové, které se po čase zakuklí a pak už nastává trpělivé čekání na okamžik nejkrásnější, kdy z kukličky pomalinku vylézá krásný barevný motýlek. Společné čekání a těšení se na motýlí kamarády si krátíme tvořivou hrou dětí plnou motýlí inspirace například: tvořením z odpadového materiálu, hrou s přírodninou, modelováním, čtením příběhů, muzicírováním, motýlím tančením, zkoumáním života hmyzu atd.

Velkou odměnou je pro nás den „D“, kdy se se na naší školkové zahradě s motýlky rozloučíme a společně je vypustíme do volné přírody. Koloběh života je neúprosný a tak fascinující. Závěrem snad jen jedna krátká věta: „Naše děti jsou jako ti motýlci, křehcí a svou existencí plní naše srdce krásou a láskou!“