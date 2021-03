Víkendová otužilecká akce „Covide, nezlob mě“, kterou organizoval Turistický spolek Lipenska v celé republice, zaznamenala fenomenální úspěch. Certifikát o účasti s čerstvou fotografií a jménem účastníka si na webových stránkách www.lipensko.cz/covidenezlobme nechalo vygenerovat 2346 lidí. Podle hrubého odhadu organizátorů se o víkendu do ledových vod ponořilo až 10 krát více otužilců z celé republiky. Ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou Dobrý den chtějí organizátoři příští rok překonat Český rekord. Zároveň iniciují založení Mezinárodního dne otužilců.

Jako výborný nápad, skvěle zorganizovanou akci a zakončenou fenomenálním úspěchem, hodnotí otužilci z celé republiky sobotní akci Covide nezlob mě, kterou řídil Turistický spolek Lipenska. „Jsem ve vodě, nebo sněhu každý den, po celý rok. Měli jste perfektní nápad, těším se na příští rok,“ uvádí otužující se seniorka Marie Bubeníková z Dlouhé Vsi u Sušice. „Píšu vám hlavně proto, že chci ocenit, co děláte a jak to děláte. Je dobré, že se snažíte lidi motivovat k tomu, aby dělali něco zdravého a naplňujícího. A moc oceňuji, že jste zvolili cestu, která je bezpečná a umožňuje všem, aby se zúčastnili způsobem, který nepotřebuje výjimky ani obcházení současných opatření,“ napsala Dana Zýková z Prahy.

„Velmi mě vaše výzva potěšila. Otužování venku se věnuji teprve měsíc. Děkuji za pěkně zorganizovanou akci,“ uvedla Víťa ze Slavonic.

Nadšení jsou i organizátoři. Ti přemýšlí o založení Mezinárodního dne otužilců, který by připadl právě na 6. března. Chystají o akci Covide, nezlob mě vydat časopis, ale především je překvapil počet lidí, kteří se akce zúčastnili a hlavně je potěšila dávka pozitivní energie, kterou jim v reakcích posílali samotní účastníci.

Motto akce „Otužilci všech zemí spojte se" se podařilo naplnit.

„Netušil jsem co to spustí. Ta vlna pozitivní energie napříč republikou zprostředkovaná otužilci je obrovská. Certifikáty na mě vypadávají všude na internetu. Za první den jich bylo více než 900, v neděli ještě mnohem více. Jsem přesvědčený, že jedna taková fotka s usměvavou tváří otužilce, který dává tušit, že lidé jsou součástí něčeho většího, udělá proti covidu daleko více, než neustálé strašení a udržování lidí ve strachu a stresu. Přitom naší akce se mohl účastnit každý sám ve své domovině, aniž by opustil katastr své obce a narušil jakákoli omezení a zvyšoval riziko přenosu viru," pochvaluje se za organizátory Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Zkušenosti z letošního ročníku chtějí organizátoři využít příští rok a zapsat se do České knihy rekordů, což bylo v plánu i letos. Termín chtějí konzultovat s předsedou České otužilecké unie Vladimírem Komárkem. Pravděpodobně už ale zůstane stejný jako letos.

"Nápad uspořádat mezinárodní den otužilců považuji na smysluplný. Sám se otužuji 48 let a pořádám pro otužilce řadu akcí. Nejsem přívržencem skákání do vody s kulichem na hlavě a focení se u toho, spíš se zaměřuji na sportovní otužování. Nicméně mezinárodní den otužilců tady není a rozhodně by to pomohlo popularizaci této zdraví a dobré mysli přínosné aktivity," říká Vladimír Komárek, předseda České otužilecké unie.

Akce „Covide, nezlob mě" se měla původně odehrát o týden dříve na Lipensku. Mělo při ní dojít k překonání Českého rekordu. Kvůli současným hygienickým pravidlům se ale odehrát nemohla. Organizátoři ji ale převedli do soukromého módu, který v ničem neodporoval aktuálním hygienickým předpisům. Každý se při otužování vyfotil doma, tam kde je zvyklý, fotku pak nahrál na web. Ten následně vygeneroval certifikát, který si účastník mohl umístit na Facebook. Certifikát si během víkendu nechalo vyrobit více než 2000 nadšenců různého věku a opravdu z celé republiky (viz mapa, která je součástí galerie). Podle organizátorů se navíc jedná jen o špičku ledovce, protože se v sobotu otužovalo desetkrát více lidí. Zdaleka ne každý se u noření do vody fotí, nebo dokonce sdílí svou fotografii v certifikátu na internetu.

Turistický spolek Lipenska chce nyní iniciovat vyhlášení Mezinárodního dne otužilců. V databázi mezinárodních dní žádný takový den, určený otužilcům, nenašli. Stejně tak i datum 6. března není obsazeno žádným jiným mezinárodním dnem. Iniciátoři v této věci již oslovili Český olympijský výbor a napsali i do OSN, která takové dny registruje. Tento plán má podporu i prácheňského senátora Tomáše Fialy.

"Otužování patří bezesporu k disciplíně, která napomáhá dobré mysli. Vidím to velmi často u nás ve Strakonicích, kde se dobře naladění přátelé otužují v Otavě i Volyňce. Pozitivní mysl je, nejenom v této pohnuté době, kdy jsme omezování koronavirem, lékem první volby! Velmi oceňuji iniciativu Turistického spolku Lipenska, který svoji celorepublikovou akcí Covide, nezlob mě rozpoutal erupci dobré nálady ve všech koutech republiky. Proto pokud budu moci, tak rozhodně pomohu iniciativě vyhlášení Mezinárodního dne otužilců, " říká Tomáš Fiala, ředitel nejúspěšnější české nemocnice ve Strakonicích a místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví.

Kromě toho chce Turistický spolek Lipenska zvát otužilce k Lipnu a uvažuje o vydání otužileckého časopisu z letošní akce. „Otužování je fenomén doby. Přináší to lidem úsměvy na tváři, pozitivní mysl a dobrý pocit, že člověk překonal sám sebe. Svoji lenost, svoji nepohodlnost. Je to určitě i obrana proti současné covidové frustraci a trudnomyslnosti. Já myslím, že ta letošní akce bude v otužování v ČR znamenat další průlom, a že příští rok budou velmi trendy různé neoprenové a jiné pomůcky pro otužilce," uzavírá Mánek.

Pavel Pechoušek