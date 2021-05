Ve Volyni je od úterý 4. do čtvrtka 6. května vyhlášený zápis do místní mateřinky pod Malsičkou.

Zápis do školky bude bez dětí i rodičů. | Foto: Archiv MŠ Volyně

Kvůli mimořádným opatřením ohledně koronaviru, ale zápis probíhá bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Stačí tedy vytisknout formulář, který najdete na stránkách www.msvolyne.cz ve složce informace k zápisu do MŠ.

Správně vyplněný tiskopis rodič vloží do obálky, označí heslem „Zápis do MŠ – neotvírat“ a pošle na adresu: Mateřská škola Volyně, Pod Malsičkou 598, 387 01 Volyně. Nejzazší datum doručení poštou do MŠ je čtvrtek 6. května 2021.

Možné je i podání přihlášky, přes datovou schránku, e-mailem ( s elektronickým podpisem), vhozením do uzamčené poštovní schránky MŠ, po domluvě předat osobně.