Díky vyprávění pana Emila Kintzla z Kašperských Hor, jsem objevila krásná místa Šumavy. Například lovecký zámeček Zaluží.

Záluží nedaleko Nezdic - bývalý lovecký zámeček. | Foto: Zdeňka Jůzková, Radomyšl

Při poslední návštěvě jsme navštívili samotu Zaluží nedaleko od Nezdic, kde stojí bývalý lovecký zámeček - v současné době penzion. Z místa, kde stojí jsou strhující a nezapomenutelné pohledy na počínající šumavskou krajinu. Chtěla jsem se čtenáři Deníku podělit o tento zážitek.

Lovecký zámeček Zaluží se nachází v krásném prostředí Šumavy 8 km od Kašperských Hor. Zámeček, stojící na samém konci lesních komplexů vrchu Ždánova, byl vystavěn v novogotickém stylu a sloužil zároveň jako myslivna.

Nechal ho postavit kníže Lamberk ze Žichovic, který zemřel roku 1862. Na zámeček se šlechta a jeho hosté sjížděli před hony a po jejich skončení tam pořádali dýchánky. Zámeček byl tedy stavěn pro zábavu, nikoliv pro bydlení. Lamberkové zámeček vlastnili do roku 1946, kdy ho získaly státní lesy. Do roku 1963 tam sídlilo polesí a pak sloužil jako hájovna.

V době knížete Gustava Jáchyma Lamberka, který byl vášnivým lovcem, sloužil na hájence mimo jiné i polesný František Hermann. Měl hned tři švagry sloužící na žichovickém panství. Písař Josef Smrčka z Rabí, vrchní sládek žichovického pivovaru Ferdinand Panz z Rabí a Josef de Pauli aktuár na žichovickém zámku.

Na podzimní hony sem přijížděli hosté ze sousedních panství, zvláště přátelé knížete z Blatné, Mačic, Vojnic a další. Traduje se, že mezí Ždánovem a Královským kamenem zastřelil mladý Lamberk za dramatických okolností medvěda. Na počest této události postavil revírník Josef Duben v roce 1836 kapli sv. Jana. Dle zápisů řídícího učitele Josefa Hozmana měl kníže vycpaného medvěda ve své pracovně na zámku v Žichovicích až do své smrti. V lesích nad zámečkem stojí tři metry vysoká skalka s německým nápisem Lovu zdar. Poblíž prýští vydatný pramen, kdysi udržovaná studánka. V těchto místech pravděpodobně dříve začínaly hony.