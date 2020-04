Byla jsem zprvu trochu skeptická k tomu, že se žáci zapojí, připojí a budou S NÁMI online. Ale když se připojili i mnozí ti, kteří normálně v hodinách nepracují nebo je to nebaví, zažehla ve mě jiskřička naděje. Usedla jsem před webkameru počítače a telefonu a vytvořila prvních pár selfie videí. Z toho mi vznikly první materiály pro děti - jak zábavné (anglické písničky) tak vzdělávací, resp. výkladové.

Velké díky našemu kolegovi Honzovi za zprostředkování webových portálů a dalších technických záležitostí, které stále neumím pořádně pojmenovat :). Počáteční období bych pojmenovala "POKUS". Nyní je to o hledání, zkoumání, hodinovém volání, co bude fungovat nejlépe a co nás - nás učitele i děti, bude bavit a spojovat nejlépe. Je krásné vidět radost dětí, když vidí "pančelku" v roli začínajícího youtubera nebo když mohou jen zamávat přes webku z postele.

Přístupy žáků k online výuce jsou rozmanité asi jako docházka školní. Někde velkou roli suplují rodiče, kteří své ratolesti před PC posadí, někteří s nimi i video hodiny sledují a poskytují zpětnou vazbu, která je velmi cenná.

Pro mě osobně je to velká výzva posunout se v audiovizuálně technickém a nevím jakém ještě světě o velký kus dopředu - navíc je to celkem zábava, a že se z pracovní doby stal nepřetržitý provoz vnímám pozitivně, vlastně jsme pořád spolu :) Byť lapeni v síti.

Mgr. Petra Němečková

Deset záseků cehnické výuky na dálku

1) 11. března jsme se, poněkud marně, snažili přesvědčit především starší žáky o tom, že jim nezačínají prázdniny. Jásali i tak.

2) 16. března jsme si kolegy pedagogy řekli, že v množství úkolů budeme brzdit. A že nebudeme prostí zadavači práce rodičům. Inspirací nám byly často hororové zážitky s úkoly vlastních dětí.

3) Jak opatření přituhují, začínáme poslouchat čím dál častěji fňukání dětí, že chtějí do školy. Prý, že učit se s rodiči je strašné. Prý, že by se raději učili s námi.

4) Z elektronické žákovské a mailů se přesouváme do Microsoft Teams. Směr máme, ale i tak každý den zápasíme

s technologiemi. Zatím o chloupek vítězíme.

5) Zatímco někteří žáci jsou nejspíš v pyžamu ještě v poledne, někteří nudící se žáci dychtivě čekají od rozbřesku, až učitel zadá úkol. Pokud nezadá, několikrát za den ho upomínají, že mají málo práce.

6) S překvapením zjišťujeme, že mnohdy nejvíc pracují ti, kteří se ve škole nepřetrhnou.

7) Virtuální hodiny nabírají na sofistikovanosti. Nejprve jsme jen mluvili, pak začali promítat. Teď už promítáme i to, co píšeme a kreslíme.

8) Všichni ovládají funkci „vypnu si mikrofon“. Tím jsme ovšem přišli o skupinové symfonie násobících se ozvěn a hluků našich domovů.

9) Pedagogové si vzájemně navštěvují virtuální hodiny. Pro inspiraci. Vedlejším účinkem je zopakování učiva základní školy.

Matikáři rozumí přívlastkům. Češtináři si cvičně řeší rovnice.

10) Snažíme se o PPP. Postupnou Pozitivní Pospolitost. Optimismem získáváme pro digitální výuku i skeptiky. Žáky, rodiče i

pedagogy. Dáváme jim dost prostoru, aby pochopili, že nechtějí zůstat pozadu.