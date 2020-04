V současné době je také zámek Blatná i se svoji kavárnou kvůli mimořádné situaci, která je spojená s koronavirem, pro turisty uzavřen. Zaměstnanci ale nezahálejí a připravují oblíbenou památku na novou sezonu.

Zámek Blatná se chystá na sezonu. | Foto: Archiv zámku

Nadále pracujeme a připravujeme se na posunutý začátek turistické sezóny. Stejně jako v loňském roce našim návštěvníkům nabídneme pět různých prohlídkových tras (https://zamek-blatna.cz/content/prohl%C3%ADdky-zámku).

Chystáme také řadu kulturních akcí. Největší akcí tohoto roku bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se bude konat 28. srpna v samotném srdci zámeckého parku, což je velkou novinkou, protože v parku jsme koncerty dosud nepořádali. Návštěvníci koncertu tak zažijí jedinečnou atmosféru, kdy mohou klasickou hudbu poslouchat v doprovodu pávů nebo k nim do bezprostřední blízkosti přijde daněk, kterých v parku žije velký počet.

Již potřetí letos na zámku Blatná vystoupí mezinárodně uznávaný orchestr Donau Philharmonie Wien složený ze sólistů a hudebníků z celé Evropy. Tento koncert se bude konat 31. července na nádvoří zámku. Speciálním hostem bude špičková houslistka, zpěvačka a tanečnice původem z Maďarska, Katica Illényi. Katica nám mimo jiné předvede hru na theremin - tajemný hudební nástroj, na který se hraje bez jakéhokoli fyzického dotyku.

Naši návštěvníci se dále mohou těšit na již tradiční noční prohlídky, které pořádáme se skupinou historického šermu Morgana von Maxberg. Termíny nočních prohlídek najdete na webu zamek-blatna.cz.

Po celé léto bude probíhat výstava nazvaná Kované dřevo. Jedná se o výstavu děl Moniky Mikyškové a Petra Sedláčka, pro které je dominantou staré dřevo, které promlouvá svým příběhem, vznešeností a půvabem.

Na zámek přijedou také známe české osobnosti. Už 10. července do Blatné zavítají Martin Zounar, Martin Pošta, Bára Štěpánová a další skvělí herci s divadelní komedií Strašidlo Cantervillské.

Nejbližší větší akcí by měli být Dny soukromých hradů a zámků, které jsou naplánovány na poslední víkend v květnu. Těšit se můžete na živé hudební vystoupení, zpřístupnění parku s daňky zdarma a dovolí-li to situace, tak speciální prohlídky zámku s jeho majiteli. Paní baronka Jana Germenis-Hildprandt bude návštěvníkům vyprávět, co na zámku zažila v dětství, ve které části zámku s rodinou bydleli a chybět nebude ani příběh jejího pečetního prstenu, který dostala od otce.

I když protory zámku a přilehlá kavrná nejsou v provozu i v těchto dnech zůstává veřejnosti přístupný zámecký park. A to každý den od 6 do 20 hodin. Majitelé zámku by v těchto těžkých časech rádi podpořili místní obyvatele a proto je po dobou trvání omezení volného pohybu osob vstup do zámeckého parku během všedních dnů od 8 do 16 zdarma. Návštěvníky parku prosí, aby k sobě byli ohleduplní a navzájem se respektovali tím, že budou dodržovat dostatečné rozestupy a nosit roušky.