Okolí Strakonic má svá malebná místa. Navštívit se je vydal Jan Malířský.

Klínovice | Foto: Jan Malířský

Ve čtvrtek 2.dubna dopoledne jsem se vydal na výlet do okolí Strakonic. Má cesta vedla přes Droužetice. Zmínka o obci je doložená z roku 1204, známá je 147 cm vysoká Družetická madona. Existují dvě kopie - jedna se nachází v obci v kaply Pany Marie z roku 1880 a druhá ve Strakonicích.

Dál jsem pokračoval kolem Tisovíka do Černíkova. Ten patří k Droužeticímn, osada pochází z roku 1398 a byla založená Bavory ze Strakonic. Najdeme tu statek Baborů a další zajímavé budovy.

Následovala cesta přes Podolí, které spadá pod Radomyšl. Dál jsem pokračoval na Klínovice, přesný vnik obce nelze určit, ale po smrti Bavora III. roku 1318 ji převzal jeho bratr Vilém, v obci se nachází výklenková kaple zasvědcená Paně Marii Klasové a také ještě kaplička.

Dál jsem se vydal do Ounic se zvoničkou v obci a Božími muky nad ní, přes Hubenov s kaplí a Božími muky pod obcí a na konec jsem se zastavil u kapliičky pod Tisovíkem u státní silnice.