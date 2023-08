„Tak nám Krista zase zařídil krásné počasí, viďte?“ - stojím s Honzou Říšským a Blankou Potůčkovou u pultíku s registračními archy a snažíme se všem dát co nejvíce instrukcí k registraci, k naplánovaným trasám, ohledně občerstvení, k programu celého dne….

Olympionik Karel Stark a vzácní hosté. | Foto: Jitka Říhová

Dvě stovky cyklistů v Záboří pod lípou.Zdroj: Jitka ŘíhováA před námi vzhlíží k blankytně modrému nebi usměvavý pán, kterému hádám sedm křížků (špatný odhad, až na internetu se o něm dočtu, že v únoru oslavil 81. narozeniny). Přiznávám, že nejsem žádný cyklofanda, ale o chvíli později mi padá brada při oficiálním slavnostním uvítání, kdy jeden z hlavních iniciátorů akce, pan Pavel Zeman, vyzve tohoto usměvavého pána, aby představil přítomným své úspěchy – je to totiž olympionik Karel Štark z Plzně. Mimo jiné na letních hrách v Tokiu v roce 1964 reprezentoval naši zemi v mužském tandemu a společně vybojovali úžasné páté místo. Ano, právě pod naší krásnou lípou se můžete potkat s tak významnými lidmi – olympioniky, mistry, reprezentanty, profesionály i amatéry. Pořizuji si fotodokumentaci do obecní kroniky a zjišťuji, že vlastně stejně usměvavá je celá ta dvěstěhlavá parta cyklistů, co se u nás v Záboří již potřetí sešla na vzpomínkové jízdě Tour de Battaglia.

Není to závod, je to setkání. Setkání těch, kteří vozí svá srdce na kolech a svá kola v srdci, stejně jako ti, po kterých akce nese jméno – baroni Blanka a Christian. Nechybí známé tváře ani vzácní hosté, pozvání přijali Battagliovi z Dubu u Prachatic, pan senátor Tomáš Fiala, profesor Pavel Pafko, radní Jihočeského kraje Jiří Fišer, šéfredaktorka časopisu CYKLOTURISTIKA Slávka Chrpová, Martin Gregora a mnozí další. Nechybí historická kola, horská, silniční, trekingová ani super moderní odlehčené speciály, jsou tu k vidění i elektrokola. Na vybavení či titulech ale nakonec vůbec nezáleží, vždyť tady si nikdo nemá zapotřebí něco dokazovat. Není třeba ani srdceryvných proslovů tam, kde jsou lidé, kteří v sobě nesou živoucí vzpomínky a s radostí vyprávějí – dalo by se říci, že v ničem si nezadají s Otou Pavlem a jeho půvabným rozjímáním nad setkáním „s největším sportovcem na světě“. Než pan starosta, Michal Říšský, odmávne start na cestu malebnou krajinou, mají všichni možnost prolistovat stránky brožurky právě s povídkou Baroni na kolech, dobovými fotografiemi a závěrečným slovem dalšího z iniciátorů akce, pana Františka Šestáka. Zrovna on se svým kamarádem, panem Zdeněk Šlehoferem, vytrasovali méně i více obtížné tratě vzpomínkové jízdy a nyní se s celým pelotonem vydávají už poosmé vstříc zdolání naplánovaných kilometrů. A po návratu do cíle je jistě vždy dostatek prostoru na sdílení nových zážitků a navázání nových přátelství, pod Zábořskou lípou je totiž dost místa pro lidi i pro kola…

Zorganizovat tak skvělé setkání vezme sice organizátorům dost času a úsilí, ale nečekaná účast a dobrý pocit nad zdařilým průběhem je nakonec odměnou všem – pořadatelům i cyklistům. Závěrem si s laskavým svolení redakce Blatenských listů a autora článku, Jana Káry dovolujeme připojit krátké vyhodnocení akce z jeho pohledu: V sobotu 12. srpna 2023 odstartoval v Záboří již 8. ročník Tour de Battaglia. Více než dvě stovky cyklistů, včetně řady pamětníků společných jízd s Christiánem Battagliou, několik hodin brázdily na dvou trasách (30 a 60 km) kvalitní silničky mezi Blatnou, Strakonicemi a Horažďovicemi a v krásném počasí si vychutnávaly nejen úžasné výhledy na šumavské hřebeny, ale také občerstvení v Čečelovicích, Kadově, Chanovicích či Babíně. Spokojenost byla všeobecná a tak se můžeme těšit na hojnou účast i v roce 2024. Díky Nadaci Jihočeské cyklostezky – a zejména obci Záboří za skvělou akci!

Jitka Říhová