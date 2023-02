Výstava mapuje tvorbu známého malíře od 20. do 60. let minulého století. V tomto období malíř ilustroval kolem padesáti knih a u dalších byla použita jeho ilustrace na knižní obálce. Zajímavý doplněk představují ukázky knižních publikací, které se zabývají autorovým životem a dílem. Právě literatura byla po celý život zásadním inspiračním zdrojem tvorby Jana Zrzavého, který žil 16 let i v jihočeských Vodňanech. Přišel sem v roce 1942 v obavě o sebe a své dílo v Praze, plánoval si ho na jihu bezpečně uložit, hrozilo mu totální nasazení.