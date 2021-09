Start je od 9 do 15 hodin na parkovišti Krasetín, pod horou Kleť. Zde, po registraci a zaplacení startovného, obdrží účastníci startovní čísla a vyrazí na vrchol hory. Způsob zdolání vrcholu je na každém účastníkovi, zda půjde přímo pod lanovkou, či procházkou po stezce, anebo dá přednost výhledu při jízdě lanovkou. V cíli na vrcholu hory Kleť bude čekat občerstvení. Je připravena bohatá tombola a zúčastnit se jí bude moci každý, kdo odevzdá správně vyplněný kvíz. „Kvízové otázky nejsou nijak záludné, jde nám hlavně o to, zbavit onemocnění roztroušená skleróza mýtů a omylů, které tuto nemoc provází,“ říká předsedkyně ROSKY České Budějovice, organizace podporující lidi s roztroušenou sklerózou, Věra Švábová. „Mezi nejčastější fámy patří například, že roztroušená skleróza je nemocí stáří, mnozí si ji spojují se zapomínáním, popř. demencí nebo u těch informovanějších zase převládá názor, že každý s ereskou skončí na vozíku. A ani to nemusí být pravda,“ dodává Věra Švábová.

Tombola bude mít čtyři slosování a to v 11, 13, 15 a 17 h, aby šanci na výhru měli ti, co přijdou ráno, i opozdilci, co vyrazí až odpoledne. Dárky do tomboly věnovali podporovatelé a partneři a jsou opravdu zajímavé - např. vouchery na virtuální realitu, oděvy, kosmetika, dárkové koše, voucher na víkendový pobyt v penzionu v Českém Krumlově a mnoho dalšího. K odpočinku i pro dobrou náladu bude hrát kapela Danger rock a pro děti je připravena lesní pedagogika ve spolupráci s Lesy ČR.

„Na akci Trousíme se na Kleť je krásné to, že vystoupat na vrchol může úplně každý. Tady totiž není podstatné podávat kdovíjaké výkony, nejde o čas ani o způsob, jakým horu Kleť pokoříte. Důležité je, zúčastnit se a to třeba i s handicapem. Odměnou všem, kteří přijdou, je dobrý pocit, že někomu pomohli v zápase s nemocí, která je překážkou, ale možná i výzvou pro každého pacienta s diagnózou roztroušená skleróza, stejně jako hora Kleť,“ říká Pavel Koklar, místopředseda ROSKY České Budějovice, která je hlavním organizátorem akce. Cílem akce Trousíme se na Kleť je vyvracet nepodložené mýty spojené s touto nemocí a upozornit na to, že pohyb je pro lidi s RS prospěšný, ba nutný. Stejně jako pro zdravého člověka. Z prostředků, které na Kleti vybereme, uhradíme provoz a modernizaci rehabilitačního centra pro lidi s RS,“ vysvětluje Koklar. Veškeré informace o akci i organizaci najdete na zde.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS. Na celém světě RS trpí 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 22 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D.

O Rosce České Budějovice

Regionální organizace Roska České Budějovice sdružuje a pracuje s pacienty s roztroušenou sklerózou v Jihočeském kraji již 28 let. Od roku 2019 provozuje rehabilitační centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kde pacienti s RS mohou cvičit a rehabilitovat pod dohledem zkušených cvičitelek a rehabilitačních pracovnic pět dní v týdnu, osm hodin denně. Také vede poradenské a kontaktní místo pro všechny pacienty s roztroušenou sklerózou a jejich blízké. Pro pacienty s RS organizuje mnoho zdraví prospěšných akcí - rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení, plavání, půjčuje rehabilitační pomůcky, poskytuje poradenskou činnost, stará se o všeobecnou informovanost široké veřejnosti a spolupracuje s neurology.

Roska České Budějovice