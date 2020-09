Kapela Monkey Business vyráží na výroční dvacetiletou šňůru. V sobotu 12. září se zastaví také ve Strakonicích a vy máte šanci získat na jejich koncetr vstupenky zdarma.

Monkey Business míří do Strakonic. | Foto: Archiv Deníku

"Dvacet dobrý, ale voko bere" neboli MONKEY BUSINESS vyráží na výroční dvacetiletou šňůru, která bude oslavou jednoho z nejlepších životních stavů člověka, a to je, když má našinec bytelnou kapelu, navíc plnou kamarádů, spoustu skvělých fanoušků, ten stav trvá už dlouhých dvacet let a zdá se, že to ještě hodnou chvíli potrvá.

Na koncertech zazní písně z různých období, některé v lehce modifikovaných aranžích. Na některých štacích se zjeví jako deus ex machina dechová sekce. Přijď to tedy s námi oslavit do letňáku ve Strakonicích v sobotu 12.9.2020 od 20.00 hodin anebo jak chceš. Vstupné je 450 a lístky jsou v předprodeji v MIC Strakonice nebo online na www.meks-st.cz