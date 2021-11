Ideálním výchozím místem k výletu s cílem v nadmořské výšce 1333 metrů je Lipensko. Vyrazit tam je ovšem možné bez problémů prakticky odkudkoli z jihu Čech. A třeba i vlakem.

„Babí léto a podzim jsou obdobím nejpůvabnějších a nejromantičtějších pobytů na Lipensku a Šumavě. Davy letních návštěvníků jsou pryč, slunce nepálí, ale příjemně hřeje. Do pastelových barev oděná příroda nabízí úchvatnou, zcela neopakovatelnou podívanou. Přímo ideální prostor a čas k odpočinku a rozjímání,“ uvedl ředitel Jihočeské cetrály cestovního ruchu Petr Soukup.

Třístoličník nedaleko Trojmezí, kde se střetávají hranice Čech, Bavorska a Rakouska, je jedním z nejnavštěvovanějších vrcholů Šumavy. Ročně sem zavítají desítky tisíc návštěvníků. Vrchol tvoří tři skály, které vymodelovala eroze. Připomínají skalní věže s miskovitými prohlubněmi. Podle bájí sedávali v těchto pomyslných trůnech králové Čech, Rakouska a Bavor. Na vrcholu je vyhlídkové místo. Z něj je vidět daleko do Bavorska, údajně je občas vidět i mnichovský kostel, k alpským vrcholům a samozřejmě do české krajiny.

„Až pod Třístoličník je možné dojet autem z německé strany přes Strážný a Haidmühle. Odtud už je to na vrchol necelý kilometr pěšky. Cesta je asfaltová a lze ji tak možné absolvovat i s dětským kočárkem, případně invalidním vozíkem. Další možností je cesta po železnici moderním Šumavským expresem. Trať vede z Českých Budějovic přes Český Krumlov do Volar, Černého Kříže, Stožce a Nového Údolí,“ konstatoval produktový manažer turistické oblasti Lipensko Pavel Pechoušek s tím, že Nové Údolí je cílovou stanicí na Šumavě, za kterou už žádný vlak nejede. Vlastně. Jeden by tu ještě byl, ale daleko se s ním dostat nedá. A to přesto, že překračuje hranici do Bavorska.

105 metrů dlouhá mezinárodní trať

Parta nadšenců, sdružená ve spolku Pošumavská jižní dráha, totiž vybudovala v Novém Údolí nejkratší mezinárodní železnici na světě. Na původním náspu tratě znovu položila koleje přes státní hranici v délce 105 metrů a obnovila přeshraniční provoz. Po této trati jezdí v turistické sezóně replika parní lokomotivy a šlapací drezína. V areálu spolku jsou odstaveny tři historické železniční vagony nabízející spoustu zajímavostí. Jeden z nich slouží jako muzeum Pošumavských železnic s unikátním souborem dobových fotografií bývalého nádraží Haidmühle, velkým trojrozměrným modelem bývalé osady Nové Údolí a dalšími připomínkami historie tohoto místa.

„Z Nového Údolí pak lze po červených značkách vyrazit na přibližně osmikilometrový výstup na vrchol Třístoličníku. Zde je k vidění mimo jiné kaple českého katolického misionáře, čtvrtého biskupa Filadelfie, druhého světce USA a rodáka z Prachatic, svatého Jana Nepomuka Neumanna. Na Třístoličníku je ovšem také velmi příjemná bavorská restaurace, nyní ale s omezeným provozem. Platí se zde pouze v eurech. S jistotou, nepřetržitě a v českých korunách, nabízí velmi kvalitní kuchyni, případně i ubytování, hotel České Žleby,“ dodal Pechoušek.

Za zmínku a především za zdolání stojí nejvyšší a nejkrásnější hřebenovka na Šumavě po asi sedmikilometrové trase Třístoličník - Trojmezná (1362 m) – Plechý (1378 m). To je výlet, na který nelze zapomenout. Na Trojmezí, jak název napovídá, se střetávají hranice České republiky, Německa a Rakouska. Plechý je nejvyšším vrcholem české i rakouské části Šumavy a zároveň i nejvyšším vrcholem Jihočeského kraje a hornorakouského Mühlviertelu. Na svahu nad jezerem stojí 14,5 metru vysoký památník spisovatele a básníka Adalberta Stiftera. Na jižním úbočí Plechého se tyčí do výše 211 metrů skalní stěna ledovcového karu Plešného jezera.

Za zaslaný tip na výlet děkujeme Kláře Poláškové, z Jihočeské centrály cestovního ruchu