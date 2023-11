Nebýt jen v přírodě, ale být její součástí. Šumava – fascinující divočina na dosah ruky. Knihu oblíbeného popularizátora a držitele ocenění vydává Nakladatelství Kazda.

Wolfgang Schreil. | Foto: Josef Novotný

V televizních dokumentech se díváme na zvířata ze všech koutů světa. Mnozí z nás cestují, aby na vlastní oči spatřili slona, lva či žirafu. Ale ruku na srdce – co víme o obyčejné zmiji? Kdo z nás už viděl lasici? A jak se od sebe liší káně a jestřáb?

Obálka knihy.Zdroj: Josef NovotnýChcete-li se dozvědět více o zvířatech, která tu žijí s námi, seznamte se s Wolfgangem Schreilem. V jeho bydlišti, ve městě Bodenmais kousek od Železné Rudy, ho znají všichni. Volají mu, když se jim u domu objeví zmije, protože Wolfgang přijde, zmiji chytí do ruky a odnese do lesa. Volají mu, když objeví poraněné zvíře a nevědí, jak mu pomoci. Protože Wolfgang to ví a pomůže mu. Sousedé mu říkají Zaříkávač zvířat. Ale v tom, co dělá, není nic tajemného. Prostě se v přírodě chová tak, aby ho tolerovala. V knize vám prozradí jak: Chce to čas, klid a trpělivost. Tiše sedět a dívat se. A pak něco přijde. Třeba taková vzácnost, jako je rys.

U nás máme hezký výraz z dob Československé televize: Lovy beze zbraní. I autor této knihy takto loví - jeho zbraní je 600mm objektiv. Díky němu je kniha obohacena mnoha fotografiemi, z nichž některé jsou takřka unikátní. Wolfgang si je naprosto jist, že fotografií poštolky, která v letu usmrcuje svou kořist, mnoho neuvidíte. Kniha je napsána čtivým, jednoduchým stylem, který je přístupný všem. Jestli vás nebavilo číst učebnici zoologie, Wolfganga si přečtete s chutí. Zaslouží si místo v knihovně každého, kdo se zajímá o zvířata v našich končinách. V překladu Martina Richtera vydalo Nakladatelství KAZDA.

Wolfgang Schreil: ZAŘÍKÁVAČ ZVÍŘAT. O síle šumavské přírody a tajemství lesa Hluboko v šumavských hvozdech, na česko-německém pomezí, uprostřed lesa poblíž Bodenmais žije člověk, který dokáže komunikovat se zvířaty. Lesní muž s medvědí postavou, plnovousem, v zeleném plstěném klobouku a často i s veverkou nebo kunou na rameni – Wolfgang Schreil je působivá osobnost. Říkají mu zaříkávač zvířat nebo lesní vlk. Nikdo se k divokým zvířatům v přírodě nedostane tak blízko jako on: často stojí tváří v tvář jelenům a rysům, nebojí se jedovatých hadů, z bezprostřední blízkosti fotografuje lovícího hranostaje či jestřába a jeleni či srnky se v klidu pasou těsně vedle něj. Les pro něj znamená největší možné bezpečí a skutečnou svobodu. Nechte se okouzlit poutavými zajímavostmi ze života zvířat a jejich fotografiemi. Wolfgang Schreil do nich vložil hluboké znalosti o všem, co roste a žije v lese včetně poznání, že největší dary přírody se nám odhalují samy, pokud si na ně uděláme čas. Jeho příběhy o životě v lese jsou nesmírně překvapivým a dobrodružným zážitkem.

