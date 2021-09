Koncert se uskuteční v pátek 10. září od 19.30 hodin v sále kulturního domu. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na portále goout.net, nebo v kulturnímdomě v určenou dobu a hodinu před konáním koncertu.

Vlasta Redl - samorostlý všeuměl (skladatel, textař a zpěvák, spisovatel, studiový hráč, aranžer,hudební režisér a producent, podílel se na téměř 60 albech, taktéž autor divadelní a filmové hudby).Jeho hudební tvorba je žánrově nevyhraněná a proto těžko definovatelná, snadno rozpoznatelný jeale jeho osobitý autorsko-aranžerský rukopis, který často kombinuje tradiční melodické a harmonickélinie moravského a slovenského folklóru s progresivními prvky současných hudebních směrů (rock,r&b, jazz, funky, blues).

Počátky jeho profesionální kariéry se datují do roku ´83, kdy se stal členem tehdy již známé aodbornou hudební veřejností vysoce hodnocené skupiny AG Flek. Jako autora písniček jej proslavilavizovická skupina Fleret, která zařadila do repertoáru jeho písně Letiště, Sbohem galánečko, nebonapř. Večer křupavých srdíček. Na tehdy nejvýznamnějším čs. festivalu (trampské a původní folkovépísničkářské tvorby) Porta skupina v roce ´86 s jeho písní Letiště vyhrála jednu z hlavních cen. Vlasta Redl sám tento okamžik považuje za zlomový, protože mu přinesl četné pozvánky na pódia prestižníchhudebních klubů, hostování na koncertech renomovaných kolegů a nakonec mu otevřel i dveře donahrávacích studií.Vlasta Redl příležitostně vystupuje také samostatně, jakozpívající písničkář s kytarou, a v této komornější rovině jsouto pak především Redlovy texty, co jej - navzdory všemsnahám vymykat se jakémukoli zaškatulkování - řadí mezi"folkaře", ať už poetikou, či snahou o společenský aduchovní přesah.

Redlovy texty se již volbou témat vyhýbajíobecně osvědčeným poetickým klišé a místo nich zahrnujíposluchače kvanty přímočarých informací, které jednouvyúsťují v překvapivou pointu a jindy ve filozofický závěr,vypočítaný jako matematický příklad. Redl není básník anibavič, je něco mezi tím, potřebuje ke svým exhibicímvnímající publikum, které má cit pro humor, který balancujena hranici umění a nevkusu, a tehdy se pak snaží býtduchaplný a vtipný a - někdy za každou cenu - originální,což je asi spolu s jeho vlohami k hudebním klauniádámjedním z možných vysvětlení, proč je jeho tragikomickáhvězdička již po několik desetiletí stálicí na nebi našehočesko-slovenského šoubyznysu.

Michala Piskačová, Městské kulturní středisko Vodňany