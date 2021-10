Výstavu je možné navštívit ve všední dny od 15 do 18 hodin.

"Událoste se konala za účasti náčelníka Generálního štábu AČR, armádního generála Aleše Opaty a bývalého náčelníka Generálního štábu AČR Jiřího Šedivého. Děkujeme všem spolkům a sdružením a Armádě ČR za spolupráci při akci," přibližuje oslavy Miroslav Bžoch s tím, že by všechny rád pozval na výstavu ve foyer Sokolovny, která je věnována zmiňovanému výročí a potrvá do konce října 2021.

Do Týna nad Vltavou byl také vypraven zvláštní vlak s historickým vozem M 262.0, který je přezdívaný „Kredenc” a přívěsným vozem Balm.

V Týně nad Vltavou se konala dvoudenní akce Pochodem v chod, Týne! Pořádaná byla k výročí 100 let od založení vojenské posádky. Děkujeme Miroslavovi Bžochovi za zaslané fotografie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.