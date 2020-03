Příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku zavítali ve středu 26. února do základní a mateřské školy speciální ve Strakonicích, aby předali výtěžek finanční sbírky, kterou zorganizovali ve prospěch školy na nedávném vojenském plese.

Vojáci předali peníze. | Foto: Jana Samcová.

Částku ve výši 32 tisíc korun předal velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik ředitelce školy Martině Košťálové. „Plánujeme pořídit pro děti provazovou houpačku,“ prozradila Martina Košťálová, k čemu využijí věnované peníze.

Kromě samotných peněz přinesli vojáci dětem i drobné dárky - omalovánky a pexesa. Zvláštním překvapením pro děti byl dort, na který nechali vojáci vyobrazit odpalovací zařízení s raketami. Děti na oplátku předvedly hostům kouzelné vystoupení a zazpívaly písničky, které se naučily.

Finanční sbírka proběhla během vojenského plesu v sobotu 15. února ve strakonickém Domě kultury. Zapojili se do ní nejen vojáci, ale i civilisté.

Základní a mateřská škola speciální je jediným vzdělávacím zařízením tohoto typu na Strakonicku. Poskytuje vzdělání dětem s mentálním postižením, ve věku od tří let až do dospělosti. V současnosti má více než 130 klientů.