Od války k válce

Program u příležitosti 77. výročí osvobození jihozápadních Čech americkou armádou a ukončení 2. světové války by nám měl připomenout, jak bezohlednost, tak krutost válečných i poválečných let v tomto regionu.Cílem je připomenutí sledu událostí na přelomu dubna a května 1945. Tehdy americké jednotky překročily průsmyky v jižní části Českého Lesa a Šumavy.Ovšem např. do prostoru Kvildy se dostali až z 6. na 7. května.

Cesta od Bučiny nebyla přístupná pro četné zátarasy. To způsobilo zdržení a tak ještě na samém sklonku války došlo ke ztrátám na životech v řadách civilního obyvatelstva.Pochod smrti, který právě 1.května 1945 prošel od Zhůří do Kvildy a dále směrem na Volary je toho důkazem. Během jedné noci ve Kvildě zemřelo 19 žen a dalších 13 pak během dalšího postupu. Po osvobození byla těla zemřelých pohřbena na hřbitově ve Volarech.

Od války k válceZdroj: Archiv pořadatelů

Od války k válce - Volyně

Součástí akce je ve středu 4. května i zastavení s programem ve Volyni:

Od 15 hodin – Dobový tábor WW IIOd 16 hodin – Pietní akt u památníku padlých

Od 17 hodin – Přednáška v kině (z archivu muzea)

Od 18 hodin – Beseda s pamětníky

Od 20 hodin – Promítání filmu k tématu WW II.

Vojáci ve Strakonicích

Ve čtvrtek 5. května projede městem tradiční kolona Klubu 3. americké armády s válečnou technikou.