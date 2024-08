V září roku 2023 byla děvčata rozřazena podle věku do dvou skupin, první skupina ve věkové kategorii kadetky do 11 let (ve složení: Lucie Fürstová, Ema Hrušková, Magdaléna Jelínková, Julie Svobodová a Anna Zárubová) a druhou skupinou byly juniorky do 14 let (ve složení: Adéla Kučerová, Natálie Kunešová, Dominika Lepičová a Eliška Vachtová).

Od samotného začátku se děvčata účastnila mnoha vystoupení nejen ve Vodňanech, ale třeba i v Protivíně či Strunkovicích nad Blanicí. Odměnou za celoroční snažení však byla účast na soutěžích. Vodňanské mažoretky pod názvem Doremi byly v lednu roku 2024 zapsány jako členi České mažoretkové a twirlingové federace, a tak už nic nebránilo v přípravě na soutěže nejvyšší. Federace pořádá každoročně kvalifikační kola, ze kterých se lze kvalifikovat na Mistrovství České republiky federace ČMTF. Letos federace pořádala celkem tři kvalifikační kola - v Prostějově, Kadani a Čáslavi. Vodňanské mažoretky zvolily poslední kvalifikační kolo ve městě Čáslav.

V sobotu 27. dubna brzy ráno vyrazila děvčata spolu se svými rodiči a doprovodem na kvalifikační kolo a na svou úplně první mažoretkovou soutěž v životě. Nervozita byla veliká, ale nadšení a poznání něčeho nového bylo větší. Na soutěži startovala děvčata ve svých věkových kategoriích v disciplíně malé formace s náčiním baton (hůlka) a ve výkonnostní třídě B (začátečníci). Juniorky se svou choreografií na francouzské rytmy obsadily 6. místo, kadetky vsadily na roztančenou španělskou skladbu a ta jim vynesla 5. místo a postup na finále MČR ČMTF.

Na přípravu na finále nezbývalo moc času, jelikož se konalo hned za 14 dní. Postupující děvčata se však nezalekla, zapracovala na svých rezervách a vyrazila na finále MČR ČMTF, které se konalo opět ve městě Čáslav. Na finále se sjely postupující ze všech tří kvalifikačních kol, a tak při druhé návštěvě Čáslavi byla konkurence o poznání větší. Děvčatům se však výkon povedl a odvezla si zasloužené 6. místo a na památku diplom. Za povedený výkon ve finále dostaly kadetky možnost účastnit se Mistrovství Evropy světové asociace WAMT, které se konalo poslední květnový víkend v Teplicích. Děvčata možnost využila, pilně trénovala a těšila se na soutěž v Evropě nejvyšší. V Teplicích mezinárodní porota ohodnotila děvčata 3. místem a titulem II. Vicemistryně Evropy pro rok 2024, a tak si vezla děvčata do jižních Čech vedle zážitků a zkušeností také bronzové medaile, diplom a pohár.

Evropský šampionát v Teplicích uzavřel soutěžní kalendář Vodňanských mažoretek, ale ještě jedna velká akce nás čekala. V sobotu 15. června se v areálu DDM konala Oslava výročí 20 let od založení DDM Vodňany. S ostatními kroužky na této akci vystoupil i soubor mažoretek. Kadetky předvedly svou soutěžní choreografii a juniorky si připravily pro publikum překvapení. Tím byla choreografie předvedená s náčiním flag neboli prapor. Práce s tímto náčiním je náročnější než s klasickou hůlkou, ale odměnou je však jeho veliká efektivnost. A tak do repertoáru Vodňanských mažoretek Doremi přibylo i náčiní flag.

Karel Černý