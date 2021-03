Do Vodňan přiletěl další čáp. Samici, která ve Vodňanech hnízdila už v předchozích letech, vyfotil o víkendu člen ornitologické společnosti Martin Kulhavý. Jedná se o partnerku známého čápa Vodňana, který už bohužel zahynul.

Páreček čápů z Vodňan. | Foto: Martin Kulhavý, Vodňany

"Po krátké potyčce s novým samcem už v sobotu stála spolu s ním na komíně a po přibližně dvou hodinách podlehla jeho kouzlu. A to se ještě nevrátil pan domácí…", popisuje postřehy ze života čápů Martin Kulhavý.

První čáp přiletěl do Vodňan už v sobotu 20. února. Podle sledování Martina Kulhavého to ale není člen loňského hnízdícího páru, má jiné číslo kroužku. Přiletět tak může ještě třetí čáp, loňský partner vodňanské "paní čápové".

Čápi podle ornitologů bývají většinou svému hnízdu věrní a opakovaně se do něj vracejí.

V posledních letech našla svůj domov na hnízdě na vodňanském městském úřadu samice, která byla partnerkou známého čápa Vodňana, jenž zahynul. Samice od té doby partnery střídá. Unikátní u ní bylo to, že na rozdíl od běžných zvyků přilétávala na hnízdo první a čekala na svého partnera.