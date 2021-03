Tradiční vítání občánků se nekoná ani ve Vodňanech, rodiče si mohou přijít alespoň pro dárek.

Kolébky, ve kterých se fotili noví občánci osiřely. | Foto: Archiv Deníku

Kvůli epidemiologické situaci, která neumožňuje společná setkání více osob, jsme museli tradiční slavnostní obřad „vítání občánků“zrušit. Přestože se jedná o krátké setkání, je u rodičů nově narozených dětí velmi oblíbené, a těší nejen nás, ale i děti z mateřské školy, které vystupují se svým programem.

Čas však nelze zastavit, a děti, které se narodily v roce 2020, už slaví své první narozeniny. Proto jsme se rozhodli rodičům nabídnout možnost, vyzvednout si dárek bez obřadu nebo počkat na „lepší časy“.

Někteří rodiče této nabídky využili a my doufáme, že dárky, které jsme pro nové občánky našeho města připravili ve spolupráci s městskou knihovnou, potěšily nejen rodiče, ale v budoucnu potěší i jejich ratolesti.

Ještě jednou Vám co nejsrdečněji gratulujeme k narození dítěte a přejeme Vám, aby bylo Vaše miminko zdravé a šťastné a Vy se mohli radovat z jeho výchovy.

Rodiče, kteří mají zájem si dárek vyzvednout a zatím tak neučinili, mají tuto možnost v kanceláři evidence obyvatel a občanských průkazů v úředních hodinách do 31.12. 2021. Podmínkou je rok narození dítěte 2020 s trvalým pobytem ve Vodňanech, Pražáku, Křtěticích, Újezdu, Hvožďanech nebo Radčicích.