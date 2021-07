Loučení s MŠ a ZŠ Záboří se uskutečnilo ve středu 30. 6. na dvoře obecního úřadu pod lípou.Každé loučení je těžké a toto se opakuje každoročně, i když ti hlavní aktéři jsou pokaždé jiní.

Loučení dětí s Mateřskou školou v Záboří | Foto: Jaroslava Vodičková

Do „velké školy“ odchází letos šest předškoláků: Lucie Liphartová, Lukáš Duběda, Adam Finěk, Thomas Šesták, Mikuláš Běle a Tomáš Fořt. Jejich mladší kamarádi se tentokrát na ně přišli podívat a pozorně poslouchali, co je také zanedlouho čeká. Pan starosta je i jejich doprovod přivítal a popřál jim, aby se jim ve škole líbilo, aby měli hodnou paní učitelku a plno kamarádů. Dostali dárek od obce a s chutí si připili dětským šampaňským na to, co je po prázdninách čeká.