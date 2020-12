Veselé a pohodové svátky vánoční, Boží poženání a mnoho radosti z každé společné chvilky s přáteli. Do nového roku 2021 pak zejména hodně zdraví a kousek toho štěstí v této né zrovna lehké době, přesto hodně krásných, pozitivních článků v oblasti sportu i kultury a spokojených čtenářů.

Vánoční pohlednice z archivu Jana Malířského. | Foto: Archiv Jan Malířský

Takové krásné přání nám do redakce zaslali Jan a Martina Malířských. Děkujeme a také přejeme klidné vánoční svátky a jen to krásné do nového roku.