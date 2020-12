S ohledem na vládní protiepidemiologická opatření se letošní bohoslužby o Vánocích konají v omezených počtech (maximálně 20% obsazených míst v kostele), bez společného zpěvu, všichni musejí užívat roušky, zachovávat rozestupy a dezinfikovat si ruce při příchodu.

Kostel sv. Markéty ve Strakonicích. | Foto: Foto/Deník Petr Škotko

Uvedené skutečnosti způsobují, že nemůžeme v kostelích přivítat obvyklé množství příchozích, což je nám líto, ale musíme se zodpovědností přistoupit k současné situaci. Prosím proto nejen k respektu a ohledu ve snaze zabránit šíření koronaviru, ale i o to, aby letos veřejnost spíše využila možností televizních a dalších přenosů, které vánoční bohoslužby zprostředkují. Kromě České televize lze využít i křesťanskou TV Noe.

Přece jen chceme nabídnout alespoň možné. Ve sváteční dny lze ve Strakonicích využít otevřený kostel sv. Markéty k prohlídce betléma, osobní modlitbě a vděčnosti za narození Ježíše, Božího Syna. Uskuteční se tak 24. prosince v čase 14.30 – 15.30, kdy bude možné odnést si domů Beltlémské světlo, které přinesou skauti. Na Štědrý večer se kostel otevře ještě v čase 21.00 – 22.30. Na Boží hod vánoční 25. prosince a na sv. Štěpána 26. prosince můžete kostel navštívit v čase 13.00 – 17.00.

Ačkoli po letech nezazní ve Strakonicích obvyklá Rybova mše vánoční, ačkoli budeme nuceni změnit své pravidelné rituály, přece to neznamená, že nebudou Vánoce – jejich hlavní poselství, totiž, že Bůh se člověku přibližuje na dosah a nabízí v Ježíši Kristu život a naději, to platí i letos. Snad více, než kdy jindy.