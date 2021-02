Velitel a dlouholetý člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů Strakonice II Václav Císařovský požádal starostu města o uvolnění z funkce velitele. Na postu ho od 1. února 2021 nahradí Jan Vondrys.

Václav Císařovský končí v roli velitele jednotky SDH Strakonice. | Foto: Archiv Deníku

Václav Císařovský se narodil 14. ledna 1946. U příležitosti jeho životního jubilea a zároveň jmenování nového velitele se ve středu 20. ledna uskutečnilo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice slavnostní předání děkovného listu a ocenění za celoživotní práci pro sbor dobrovolných hasičů.

Václav Císařovský je od roku 1976 celých dlouhých čtyřicet šest let členem sboru dobrovolných hasičů. Během této doby působil ve funkci starosty Okresního sdružení hasičů ČMS a od 23. listopadu 1991 stál v čele jednotky SDH. Za jeho obětavou práci mu bylo předáno několik významných ocenění, mezi kterými nechybí řád sv. Floriána, považovaný za nejvýznamnější.

Od úplného začátku své působnosti se aktivně zapojoval do rozličných spolkových činností, aktivně se podílel na chodu sboru i zajištění výbavy a výstroje pro mužstvo.

Velké zásluhy mu patří za zásahovou činnost, ze které se mezi stěžejní řadí účast na odstraňování následků spojených s mimořádnou událostí, a to povodněmi v roce 2002, které byly velice náročné pro všechny zasahující hasiče.

Poděkování za celoživotní práci a přání pevného zdraví do dalších let se za vedení města ujali místostarostové Rudolf Oberfalcer a Josef Zoch.

Z Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR osobně přijel poděkovat za celoživotní práci vedoucí pracoviště komunikace, sekce řízení lidských zdrojů plk. Rudolf Kramář.

Na základě odborné způsobilosti, angažovanosti v jednotce SDH při zásazích, údržbě techniky a doporučení z HZS JčK starosta města Strakonice rozhodl dnem 1. února 2021 jmenovat velitelem jednotky SDH Strakonice Jana Vondryse.