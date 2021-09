Ale bylo to hezké odpoledne. Všichni jste byli SUPER! Tak snad příští rok, to určitě Lažánky vyhrají.

Mně se velmi líbilo družstvo z Lažánek - všichni používali na výdej rukavice. Ale určitě by měla být určená nezávislá porota, která by o vítězi soutěže rozhodla. Protože když přijde z některé obce více lidí, dají hlas svému domácímu týmu.

Odpoledne zpestřilo i přes špatné počasí vystoupení mažoretek z Blatné. Děti si nenechaly ujít skákací hrad a malování na obličej a kdo chtěl, mohl se zapojit do pivní soutěže, děti pak soutěžily v pití džusu, večer pokračoval zábavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.