V Radomyšli opět ukázali, že umí pomáhat.

Martin Diviš jehož chlapská ruka se nám náramně hodila. | Foto: Blanka Matoušková, Radomyšl

Opakovaně jsme letos uspořádali sbírku věcí pro potřebné ve spolupráci s Diakonií Broumov. Hasičárna se zaplnila za chvilku. Část těchto vybraných věcí putovala do Azylového domu ve Strakonicích. Tam měli radost hlavně z nádobí a hraček. Ostatní věci pak odvezl kamion do hlavního skladu. Všem moc děkujeme za to, že nejste lhostejní.