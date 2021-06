V Lažánkách na Blatensku se konaly Hry bez hranic pro všechny věkové kategorie.

Hry bez hranic v Lažánkách na Blatensku. | Foto: Marie Kovářová, Lažánky

Dospělí i děti soutěžili ze všech sil. Ke konci akce sice trochu pršelo, ale ano toho se soutěžící nezalekli a všichni se schovali do stanu. Děti si malovaly na kamínky a na nová bílá trička. Potom si všichni sedli k ohýnku a opékali společně buřty. Nejvíce se děti těšily, že budou spát do rána ve velkém stanu a také na snídani.

„Akce se opravdu vydařila a bylo veselo. Je dobře, že se sejde hodně dětí a posedět a popovídat přijdou i dospělí,“ zmiňuje Marie Kovářová z Lažánek s tím, že poděkovat je třeba hlavně těm, kteří akci připravovali. Bylo to super! Za fotky a článek Marii Kovářové děkujeme!