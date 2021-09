Bylo to krásně prožité odpoledne. Děti si pochutnaly na párku v rohlíku, limonádě a nakonec si mohly opéct buřty. Musíme poděkovat hasičům z Lažánek, kteří soutěž pořádali a vše důkladně připravili. Byla to vydařená super akce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.