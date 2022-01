Společně tak za uplynulých sedm let obdarovali 550 dětí v Azylovém domě v Českém Krumlově, Azylovém domě v Prachaticích, Azylovém domě v Českých Budějovicích, Azylovém domě ve Strakonicích a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve Strakonicích, které nalezly pod stromečkem přesně to, co si od Ježíška přály.

Přestože Vánoce samozřejmě nejsou pouze o dárcích, pro mnohé děti je i malý dárek to jediné, co jim může, alespoň částečně, vynahradit to vše ostatní, o co ne vlastní vinou o vánocích přicházejí.

Júsuf Traore, Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství