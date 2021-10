Dny otevřených ateliérů zavítají také do Vodňan, kde jsou v sobotu připravené výtvarné a řemeslné dílny Klubu vodňanských výtvarníků. Těšit se můžete na Karla Burdu, Evu Veselou, Miloslava Kadocha a další. Na programu je také divadlo v podání souboru Chelčické štěstí, koncert uskupení PřistiŽENY a v městské galerii výstava s názvem SEVER a JIH.

Do svého ateliéru v Drhovli vás v rámci akce s názvem Dny otevřených ateliérů 2021 zve v sobotu 9. a v neděli 10. října od 10 do 15 hodin i malíř Valentin Horba. Horbovy obrazy najdeme v mnoha soukromých sbírkách, muzeích a galeriích. Rodák z Radomyšle u Strakonic zůstává celý život věrný svému rodnému Prácheňsku, které můžete najít i na jeho obrazech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.