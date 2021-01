Tříkrálová sbírka 2021 bude jiná, než jak jsme na ni zvyklí. Například musíme, k naší velké lítosti, zrušit tradiční tříkrálový koncert. Sbírka bude tentokrát delší, a to od 1.1. do 24.1.2021.

Tříkrálové koledníky jste mohli na Strakonicku v uplynulých letech potkat běžně. Letos je vše jinak. | Foto: Ivana Řandová

Jisté je, že nechceme nikoho ošidit o požehnání a chceme co největšímu množství lidí popřát štěstí, zdraví, pokoj svatý. I když požehnání pravděpodobně neponeseme až do Vašich domovů, koleda by mohla zaznít na veřejných otevřených prostranstvích. Koledu si také mohou lidé pustit na www.trikralovasbirka.cz, kde naleznou i podrobnější informace a možnosti koledy on-line. Na našich stránkách www.charita-strakonice.cz zveřejníme účel sbírky v krátkém spotu.

Tři králové se připravují na koledu s rouškami i na koledu virtuální. Fyzicky se kasičky mohou objevit u koledujících skupinek, ale i na veřejně dostupných místech (např. v kostele, v lékárně atd.). A pokud je letos nepotkáte, věřte, že za Vámi přijít chtěli a chtěli Vám předat požehnání.