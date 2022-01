Vybrané příspěvky poslouží k zakoupení automobilu pro terénní sociální služby a k rozvoji dalších služeb, které Charita Strakonice poskytuje. Malý koledníci dostanou na svou cestu požehnání přímo od strakonického faráře p. Dvořáka, a to na Tříkrálovém koncertu, který se uskuteční 5. ledna 2022 od 18.00 hodin v kostele sv. Markéty. Přispět do Tříkrálové sbírky můžete do 30. dubna 2022 i online na webu www.tri kralovasbirka.cz, kde je možné vhodit váš příspěvek přímo pro Charitu Strakonice.