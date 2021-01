Tři krále letos v ulicích nepotkáte. Přispět jim ale můžete, třeba do kasičky v nemocniční lékárně ve Strakonicích.

Třem králům můžete přispět do kasičky i v nemocniční lékárně. | Foto: Archiv strakonické nemocnice

Tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou, se letos kvůli pandemii nemoci covid-19 přesunula z velké části do online prostoru. Přispět na tradiční sbírku, jejíž výtěže pomáhá lidem v nouzi, můžete online na www.trikralovasbirka.cz, darem na účet Tříkrálové sbírky, pomocí dárcovských SMS nebo také do statických pokladniček umístěných například v kostelích, na úřadech, lékárnách nebo vybraných obchodech. Pokladnička v lékárně v Nemocnici Strakonice, a.s. je dárcům k dispozici ve všední dny od 7 do 17 hodin až do 24. ledna.

Za dvacet let konání sbírky přispěli dárci celkovou částkou téměř 1,5 miliardy korun. Díky sbírce je možné rozvíjet charitní služby, které následně pomáhají tisícům klientů. Plány, kde vybrané peníze pomohou, schvaluje Tříkrálová komise diecézní Charity každoročně předem. Na jihu Čech je jich tentokrát zhruba stovka. Konkrétně ve Strakonicích by Oblastní charita chtěla díky penězům ze sbírky obnovit vůz, kterým pečovatelky a sestry ročně najezdí tisíce kilometrů do domácností svých klientů.

Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.

Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde bude až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička.