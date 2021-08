Oteklá chodidla, kotníky, prsty nebo i celé končetiny jsou hlavním příznakem nadměrného zadržování vody v organismu. Tento neduh se objevuje nejčastěji v létě a ženy jím trpí dvakrát častěji než muži, protože mají větší sklony k hormonální nerovnováze. Zadržování vody může souviset i s některými chorobami, špatnou funkcí jater, ledvin nebo srdce. Velmi často jsou ale problémy s otoky způsobené špatnou životosprávou. I drobnou změnou v jídelníčku se dá dosáhnout výrazného zlepšení.

Otoky trápí mnoho z nás. | Foto: Archiv Naděje

1) Sůl ukrytá všude

Jako doporučené množství soli se udává 5 gramů na den, což odpovídá jedné čajové lžičce. U dětí je to ještě méně. Podle hygieniků však Češi překračují tuto hranici více než trojnásobně. Nadměrný přísun soli pak může vést k problémům s vysokým tlakem, funkcí ledvin a také právě k zavodňování organismu a otokům.

Omezit příjem soli ale není vůbec jednoduché, protože se skrývá i v potravinách, u kterých bychom to ani nečekali. Jako třeba pečivo, cereálie, sýry, kupované pochoutkové saláty nebo kořenicí směsi. Navíc si na slanou chuť zvykáme odmalička a připadá nám, že takto by jídlo mělo „správně“ chutnat. Je to však jen o zvyku a díky postupnému ubírání množství soli v jídlech, která si připravujete, dokážete tělu výrazně ulevit. Prospěje to nejen otékajícím nohám, ale zdraví celkově.