„Drahý Christiane,

s Vaším jménem, s Vaší statečnou a vytrvalou osobností, s Vaší životní láskou – cyklistikou, spojujeme vzpomínkovou jízdu, která se již počtvrté ze Záboří, za slunečného počasí, vydala ve Vašich stopách, a to za účasti 260 nadšenců s vášní pro kola. Krásné okolí Vašich rodných Bratronic, nedaleké šumavské horizonty s půvabnými výhledy, malebné vesničky rozeseté v údolích a kopcích, to je to, co doprovází Váš odkaz pro všechny cyklisty, profesionály i amatéry: „Kolo musí bavit, musí být legrace, i když to někdy bolí. Hodně se pozná – příroda, lidi.“ Někteří účastníci mají s Vámi společnou tu vášeň až do morku kostí a čiší z nich touha zdolávat vytýčené cíle, zvládnout dlouhé trasy a překonat všechny překážky a možná i sami sebe, jiní se prostě jen baví poháněním dvou kol přes pedály, kocháním se přírodou a strávením společného času s těmi, které mají rádi, přitom nijak nehrotit svoje možnosti a schopnosti. Všichni ti tentokrát měli stejný cíl, sešli se ve stínu pod naší majestátnou Zábořskou lípou, kde Vás připomínala fotografie v životní velikosti z roku 1966, jak jinak než z cyklistického závodu. Po absolvování zvolené trasy s nadšením sdíleli zážitky z této rekreační jízdy, bavili se, a tak jako s úsměvem přijeli, tak se rozjížděli s úsměvem do svých domovů. A tak to má být a já věřím, že kdybychom Vám tuto zprávu poslali do cyklistického nebe, měl byste opravdu velkou radost.“

Jménem obce Záboří děkujeme všem účastníkům, váženým hostům, sponzorům, také všem, kteří se podíleli na organizaci setkání i přípravám nových tras pro tento ročník v délce 15, 40 a 60 km. Dovoluji si jmenovitě poděkovat panu Marku Šimoňákovi z Frýdku – Místku (mistr střední Evropy v silniční cyklistice), který obci daroval obraz fotografie z roku 1966, kde je Christian zachycen na startu závodu z Českých Budějovic do Vodňan. Vážíme si přítomnosti pana Ing. Jiřího Fišera, radního Jihočeského kraje, pana Karla Štarka, olympionika (Tokio 1964, 5. místo tandemový sprint, dráhová cyklistika), pana Rudolfa Labuse (bývalý československý reprezentant v silniční cyklistice), pana Zdeňka Jandy (národního šampiona a trenéra cyklistiky), pana Ivana Burkerta (cyklista na vysokém kole), v neposledním nejstaršího účastníka vyjížďky, 89letého pana Jaroslava Vejvody. I letos se na trasu vydali členové klubu velocipedistů z Písku a z Prahy v půvabných dobových kostýmech, dámy ve slamáčcích a rukavičkách i pánové štramáci byli ozdobou setkání. Úctu k odkazu člena rodu Battagliů vyjádřili rovněž Mgr. Jana-Marie di Battaglia a Ing. Jaroslav di Battaglia, Csc.

Těšíme se na příští jubilejní 10. ročník a na opětovné setkání se všemi letošními účastníky.

Jitka Říhová