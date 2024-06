Tomu se říká úlovek! Sto hřibů dubových, lišky i bedly

Jan Malířský

Snímky z návštěvy lesů a rybníků na Strakonicku nám poslal Jan Malířský. A nebyl by to on, kdyby to byly fotky bez hub. Podívejte na tu nádheru!

Hub jsou plné lesy. | Foto: Foto: Jan Malířský

„Našel jsem možná sto hříbků dubových. Mimo ně se najdou lišky obecné, muchomůrky růžovky, bedly vysoké, hřiby kováři, hřiby žlutomasé a holubinky mandlové a namodralé. Je to krása na pohled a radost je najít a vyfotit si je, ale přes polovinu se muselo vyhodit. To je úděl hřibů dubových a důsledek mírné zimy bez sněhu,“ popisuje Jan Malířský s tím, že téměř všechny houby rozdal, protože bylo třeba je rychle zpracovat.