Vílu Šumavu, Šumavouse, pohádkové muzikanty, skřítčí pilu a mnoho jiných viděli výletníci z Radomyšle, kteří se vypravili do Pohádkové chalupy v Mlázovech. Akci pořádal Český svaz žen z Radomyšle a na výlet se přihlásilo celkem 43 dětí, babiček, dědečků a maminek.

Výlet do pohádkových chaloupek v Mlázovech. | Foto: Daniel Mašek

Děti kromě prohlídky strašidelných bytostí a zajímavého výkladu samy sobě zahrály maňáskové divadlo a někteří opravdu překvapily. Dílničky, spousta zajímavých soutěží, ukázka dovedností, prostor na vylítání a Kozín i pečení buřtů od sponzora pana Kutheila některé velmi unavily.

Pro zpestření jsme popošli i do parku zdejšího zámečku, kde na nás čekalo opět mnoho dalších zážitků. Pro mrňousky pískoviště a prolézačky, ti větší si zahráli OBRdámu, šachy, člověče, kuželky a odpočinout pak mohli u krásného jezírka. Na závěr výletu čekala děti studená odměna za to, že byly hodné a dospěláky za to, že to vše zvládli. Pravda, zděšený výraz slečny zmrzlinářky v Katovicích byl úsměvný, ale zvládla to na jedničku.