Ve Volarech je připravený městský okruh, který se nachází kousek od čerpací stanice směrem na Lenoru (po pravé straně).

Využít můžete i trasu z Českých Žlebů, která tvoří druhé nástupní místo do Bílé stopy. Nachází se naproti od čerpací stanice vlevo ve směru z Volar. Vede na Soumarský most, Dobrou, nebo České Žleby a zde se již napojuje na Stožec, či Nové Údolí, tedy centrální Bílou stopu.

Městský okruh je dlouhý asi dva a půl kilometru a zdatnější lyžaři si jej dávají několikrát. Turisté i zdatnější využívají hojně trasu Bílé stopy, vedoucí přes Soumarský most na Dobrou, odkud pokračují dál na Černý Kříž, nebo Stožecko. Místo je vyznačeno rozcestníkem a je zde velká mapa Bílé stopy Šumava s pokyny.

Nezapomínejte na bezpečnost, dobrou výbavu a pitný režim. Mějte plně nabitý mobil a pamatujte, že horská služba má číslo +420 1210.

Stopa je upravována rolbou SKI klubu Šumava a za příznivých sněhových podmínek se bude upravovat dál.